Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
Sociedad

Carreteras y puentes bloqueados por lluvias y huaicos: consulta el estado de las vías en Lima, Arequipa y más regiones

Además, Sutrán alertó sobre 76 puentes en condición crítica, instando a evitar sobrepeso en vehículos y a consultar plataformas de información sobre el estado de las vías antes de viajar.

Se registran interrupciones en vías importantes, como en Arequipa y Callao, por daños en infraestructuras. Ositrán asegura que los ciudadanos pueden verificar el estado de las rutas antes de viajar.
Se registran interrupciones en vías importantes, como en Arequipa y Callao, por daños en infraestructuras. Ositrán asegura que los ciudadanos pueden verificar el estado de las rutas antes de viajar. | Foto: Andina/Sutran/Composición LR

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) pidió a los conductores transitar con precaución por la red vial nacional ante las lluvias inusuales registradas en distintas zonas del país. El pronunciamiento se emitió en Lima, el 9 de marzo del 2026, en un contexto en el que se reportan afectaciones en carreteras y alertas sobre puentes bajo supervisión.

La entidad indicó que el escenario climático y los daños en la infraestructura han motivado recomendaciones específicas para usuarios y transportistas, especialmente para vehículos pesados. Además, recordó que existen plataformas de consulta con información actualizada sobre el estado situacional de tramos y estructuras, con el fin de que los ciudadanos verifiquen rutas antes de viajar.

Sutran tiene una herramienta que permite visualizar el estado de las carreteras en tiempo real.

Sutran tiene una herramienta que permite visualizar el estado de las carreteras en tiempo real. Foto: Sutran.

Reporte de carreteras: dónde hay tránsito interrumpido o restringido y qué tramos requieren precaución

Los reportes de monitoreo vial disponibles en mapas de alerta (el cual puedes ver en el siguiente link), muestran cierres y restricciones en puntos específicos. En Arequipa, por ejemplo, se registró tránsito interrumpido en la vía Repartición Arequipa–Santa Lucía–Juliaca (km 24+900), debido a una afectación en la loza de concreto del puente Uchumayo, con actualización del reporte al 10 de marzo del 2026 (16.20). En Callao, también figura una interrupción en la carretera Ventanilla–Gambeta–Callao (km 03), asociada a pérdida de calzada.

A la par, aparecen tramos con paso limitado. En Caravelí (Arequipa), se reportó tránsito restringido en la carretera Chala–Incuyo–Puquio (km 73+330) por trabajos vinculados al traslado de materiales ante erosión de plataforma. En Lima (Ate), la Carretera Central presenta restricción en el km 7+500 por obras de infraestructura. Estas alertas se actualizan en función de nuevos reportes, por lo que se recomienda revisar el estado antes de salir y considerar rutas alternas cuando corresponda.

Reportes de Sutran sobre el estado de las carretera en Arequipa a través de su aplicación.

Reportes de Sutran sobre el estado de las carreteras en Arequipa a través de su aplicación. Foto: Sutran

Puentes bajo vigilancia: lista de concesiones con estructuras críticas y medidas para conductores

Ositrán recordó que tiene identificados 76 puentes en condición crítica dentro de vías concesionadas, que requieren evaluación para definir acciones correctivas. La relación incluye estructuras ubicadas en 12 concesiones viales, entre ellas: IIRSA Centro Tramo 2 (21), Red Vial 4 (11), IIRSA Norte (10), IIRSA Sur Tramo 1 (9), IIRSA Sur Tramo 5 (6), además de tramos como Red Vial 5, Autopista del Sol, Red Vial 6, la Longitudinal de la Sierra Tramo 2 y otros ejes con registros puntuales.

Como medida preventiva, el organismo solicitó evitar cargas especiales por encima de lo permitido, debido a que el sobrepeso puede comprometer la estabilidad de puentes diseñados para límites específicos. También informó que cuenta con un panel de monitoreo en su Portal de Datos Abiertos, con ubicación georreferenciada y documentación de sustento por cada alerta.

