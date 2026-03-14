Magaly Medina sorprendió al revelar que aún no recupera completamente la sensibilidad en algunas zonas del rostro tras el lifting o estiramiento facial que se realizó en Argentina. A través de un video publicado en TikTok, la conductora de espectáculos se animó a compartir con sus seguidores los pormenores de su cirugía estética.

A dos meses de la intervención, Medina Vera explicó que el proceso de recuperación es largo y aún presenta secuelas. “No siento mucho esta parte (la zona baja del rostro), la tengo un poco sin sensación, igual las orejas. Recién voy recuperando sensibilidad”, reveló mientras mostraba la zona afectada.

¿Magaly Medina quedó con cicatrices tras intervención quirúrgica?

En el mismo video, la popular ‘Urraca’ contó que decidió hablar del tema luego de que muchos usuarios le preguntaran por las marcas que deja la cirugía facial. Según relató, inicialmente no pensaba comentar detalles del procedimiento porque creía que no generaría interés entre sus seguidores.

“Yo realmente no pensaba hablar de esto. Pensé que era un tema que a nadie le iba a interesar. Sin embargo, me han estado preguntando: ‘Magaly, ¿dónde están las cicatrices de tu operación?’”, comentó.

Magaly Medina asegura que las marcas de sus cirugías están “muy escondidas”

La conductora, de 62 años, contó que las cicatrices existen, pero se encuentran ubicadas en zonas poco visibles del rostro, por lo que son casi imperceptibles. Según lo mostrado en el video, las marcas están cerca de la oreja y otras permanecen ocultas dentro del cuero cabelludo.

Finalmente, Magaly Medina confesó que este detalle fue uno de los aspectos que más valoró a la hora de decidir operarse con el Dr. Andrés Freschi en Argentina. Asimismo, se mostró feliz que las marcas no se noten incluso si realiza un moño alto en el cabello. Por ello, recomendó a quienes evalúan someterse a una cirugía estética que revisen los resultados del cirujano antes de tomar una decisión.