El modelo peruano Diego Rodríguez se pronunció por primera vez sobre el fin de su relación con la influencer mexicana Tammy Parra, luego de que ella revelara que decidió terminar el romance por teléfono para iniciar una relación con su mánager, Héctor Klunder. El exchico reality fue consultado por el programa 'Amor y fuego', en el que evitó entrar en polémicas, pero aclaró en qué términos se dio la separación.

El exnovio de Janick Maceta dejó en claro que la relación terminó hace varios meses y que no existen conflictos pendientes con Tammy Parra, quien en un video que compartió en YouTube contó cómo terminó con el modelo peruano: “Yo en ese momento tenía pareja, era a distancia, pero le marqué y le dije: ‘Sabes qué, muchas gracias por todo’".

TE RECOMENDAMOS ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

Diego Rodríguez clara cuándo terminó su relación con Tammy Parra

Durante su breve declaración a 'Amor y fuego', Diego Rodríguez señaló que el término de su relación con Tammy Parra no es reciente, pese a que la polémica se reavivó tras el testimonio público de la influencer mexicana. “Con Tammy terminamos en marzo, creo que ya pasó. Quedamos bien”, declaró el modelo.

Rodríguez evitó profundizar en las razones del quiebre ni en la nueva relación de su expareja con su mánager, limitándose a señalar que el tema ya estaba cerrado para él tras la polémica que generó con la confesión de la mexicana, quien ahora se encuentra en una relación con su mánager Héctor Klunder.

Tammy Parra confesó cómo terminó su relación con Diego Rodríguez

La influencer mexicana explicó en un video publicado en su canal de YouTube los motivos que la llevaron a terminar su relación con Diego Rodríguez. Según contó la creadora de contenido, el quiebre se dio luego de descubrir que estaba enamorada de su mánager, Héctor Klunder, quien atravesaba una delicada enfermedad.

“Le dije: ‘Quiero que sepas que te quiero, que aquí estoy, pero Héctor me necesita en este momento, así que terminamos’. Entonces, lo terminé por llamada”, agregó. De esta manera, Tammy Parra confirmó que optó por cerrar su relación con el modelo peruano de forma directa.