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Flavia López aparece hospitalizada tras aparatosa caída en ‘Esto es guerra’ y recibe apoyo de Jessica Newton

La modelo Flavia López fue trasladada a una clínica tras sufrir una fuerte caída durante una competencia en 'Esto es guerra'. Jessica Newton, la visitó y compartió un emotivo mensaje para la modelo.

Flavia López recibió apoyo de Jessica Newton tras accidente de la modelo. Foto: composición LR/Instagram
Flavia López recibió apoyo de Jessica Newton tras accidente de la modelo. Foto: composición LR/Instagram

La modelo y reina de belleza Flavia López preocupó a sus seguidores luego de sufrir una aparatosa caída durante una de las competencias de 'Esto es guerra'. El accidente ocurrió mientras intentaba superar un obstáculo, momento en el que tropezó y cayó de cara al suelo, por lo que tuvo que ser atendida de inmediato por paramédicos y retirada del set del reality.

Horas después, la modelo apareció internada en una clínica. Sin embargo, Jessica Newton compartió una fotografía junto a la modelo desde el centro de salud. “Qué alegría saber que estás bien, reina”, escribió la directora del certamen Miss Perú en sus redes sociales, a lo que la influencer respondió agradecida: “Gracias por venir mi Jessi, siempre en las buenas y en las malas”.

Flavia López y Jessica Newton

Flavia López y Jessica Newton

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Flavia López recibe apoyo de Jessica Newton tras ser hospitalizada por fuerte caída

La preocupación por el estado de salud de Flavia López surgió durante la edición del 13 de marzo de 'Esto es guerra', cuando la competidora sufrió una fuerte caída en pleno reto. La modelo se tropezó mientras intentaba atravesar una serie de obstáculos y terminó impactando contra el suelo.

Tras el accidente, el equipo médico del programa ingresó rápidamente para brindarle atención. Los paramédicos la auxiliaron en el lugar y posteriormente la trasladaron en silla de ruedas para continuar evaluándola fuera de cámaras. Debido a la caída, la participante se ausentó del resto de la emisión del reality.

Más tarde, la publicación realizada por Jessica Newton en redes sociales permitió conocer que la influencer se encontraba recuperándose en una clínica. En la imagen difundida, Flavia López aparece sonriente junto con Newton, lo que ayudó a tranquilizar a sus seguidores tras el susto generado por el incidente en televisión. Además, la modelo compartió en sus historias de Instagram el ramo de flores que recibió tras la visita de la directora del Miss Perú.

Flavia López y Jessica Newton

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Flavia López reacciona al beso de Rosángela Espinoza y Patricio Parodi

La también intengrante del pódcast ‘Sin más que decir’ se pronunció sobre el beso protagonizado por Rosángela Espinoza y Patricio Parodi en 'Esto es guerra'. La escena ocurrió durante un reto de actuación dentro del reality, en el que ambos participantes debían interpretar una escena que incluía un beso.

El momento no pasó desapercibido, especialmente porque en el pasado se les vinculó sentimentalmente. Posteriormente, la modelo fue consultada sobre el tema durante su participación en el programa digital Q'Bochinche, donde respondió con ironía. “Rosángela ahí se ve que hace tiempo ya tenía ganas de que se le cumpla el sueño. Y bueno, por lo menos se le pudo cumplir en un reto de actuación”, comentó la reina de belleza.

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