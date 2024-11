Lis Padilla, la creadora de contenido que se hizo viral por sus videos de baile con la canción 'Son de Amores' se ha convertido en el centro de atención nuevamente, pero esta vez por sus intervenciones quirúrgicas y su polémica confesión sobre su relación con un 'sugar daddy'. La influencer reveló recientemente que ha sido este hombre quien ha costeado sus procedimientos estéticos, incluyendo una abdominoplastia y un aumento de glúteos. Asegura que aprovecha la situación para continuar mejorando su figura, sin tener que invertir su propio dinero.

Lis Padilla confiesa que tiene un 'sugar daddy'

La popular tiktoker compartió con sus seguidores que todas las operaciones que se ha realizado, entre ellas la abdominoplastia, han sido financiadas por un hombre al que ella misma se refiere como su 'sugar daddy'. La influencer confesó sin tapujos que este hombre, que se enamoró de ella, ha cubierto los gastos de estas cirugías, que superan los 12 mil soles por la abdominoplastia. "La abdominoplastia cuesta doce mil, pero no pagué nada porque tengo mi 'sugar daddy' que costeó todo, yo no invertí nada", explicó Padilla, y agregó: "Sinceramente, no gastaría mi dinero en esto, como tengo 'sugars' que se enamoran de mí, hay que aprovechar".

Lis Padilla se sometió a cirugía estética.

Además, Lis aseguró que planea someterse a más intervenciones estéticas, como la colocación de prótesis en los senos y la reducción de la papada. La influencer también afirmó que su 'sugar daddy' está dispuesto a seguir apoyando sus deseos estéticos, lo que le permite seguir perfeccionando su imagen sin tener que preocuparse por los costos. "Me critican por mis arreglitos, pero mi dinero lo invierto en mi familia, así que no se desesperen", afirmó Lis.

Lis Padilla responde a las críticas por sus cirugías

Las cirugías de Lis Padilla no han estado exentas de controversia. Días después de su operación, muchos usuarios en redes sociales no tardaron en criticarla, sugiriendo que podría haber utilizado el dinero de manera más útil para mejorar la vida de sus hijos o invertir en su hogar. Comentarios como "Que triste que el ser humano se le quite la sencillez por el dinero" o "Prefiero invertir en algo que le quede a mis hijos" no fueron bien recibidos por la tiktoker, quien no dudó en dar su respuesta. A través de un video de TikTok, Lis Padilla respondió con un mensaje claro y directo a sus detractores: "Que digan lo que quieran de mí".