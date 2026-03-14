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Samahara Lobatón sorprende en redes sociales al compartir foto entre lágrimas: "Cómo le explico a mi corazón"

La hija de Melissa Klug aseguró que cada una de sus decisiones tiene el objetivo de sacar adelante a sus tres hijos, quienes esperan verla fuerte y capaz.

Samahara Lobatón es una de las integrantes de 'La granja VIP' Foto: Composición LR
Samahara Lobatón es una de las integrantes de 'La granja VIP' Foto: Composición LR | Difusión/ Instagram

La influencer Samara Lobatón sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía donde se le observa con lágrimas en los ojos, acompañada de un emotivo mensaje. En el story publicado en su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klyug reflexiona sobre el esfuerzo que realiza para sacar adelante a sus tres hijos.

“¿Cómo le explico a mi corazón que no estoy haciendo nada malo, que estoy sacando adelante a mis hijos?”, se puede leer en la primera parte de la publicación de la influencer. En la misma línea, agregó: “¿Cómo le explico a mi sistema nervioso que es lo que debo hacer? Porque en mi casa mis tres amores esperan a su mamá fuerte, valiente y capaz. Una lloradita y hacer maletas”, escribió Lobatón, dejando ver el momento de sensibilidad que atraviesa.

Samahara Lobatón

Samahara Lobatón

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Samara Lobatón ingresa a ‘La Granja VIP’

El mensaje llega a pocas horas del estreno de ‘La granja VIP’, reality de supervivencia de Panamericana Televisión. Como se recuerda, Lobatón fue una de las últimas participantes en integrarse al elenco. 

Previo al estreno, la joven manifestó sentirse nerviosa por esta nueva etapa en su carrera. Además, reconoció que no sabe con exactitud lo que le espera dentro del reality, aunque decidió asumir el reto como una oportunidad para demostrar su fortaleza.

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Samahara Lobatón niega ser conflictiva 

Durante la conferencia de prensa de 'La granja VIP', la influencer negó tajantemente ser una persona conflictiva. Además, dejó en claro que no tiene ningún problema con las figuras del reality de supervivencia. "No, yo no tengo problemas. Hoy en día no tengo problemas con absolutamente nadie. Quizá el lunes lo sé, pero hoy día no", contestó.

Finalmente, explicó que, únicamente, si la situación se pone turbulenta podría perder los papeles. “Yo no sé si soy conflictiva, pero lo que sí no me gusta son las cosas turbias. Te voy a enfrentar sea como sea y si, por ejemplo, veo que no avanza y todos estamos sacándome la mugre, ahí sí me lo como con zapato y todo”, concluyó. 




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