La periodista Patricia del Río denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de un violento asalto en Miraflores, a pocos metros de su domicilio. El hecho ocurrió la noche del viernes 13 de marzo, cuando salía a correr junto a su pareja y fue interceptada por dos sujetos armados que descendieron de una camioneta de alta gama ocultando sus rostros con pasamontañas y gorras.

El testimonio de la comunicadora expone no solo el nivel de inseguridad en la capital, sino también las deficiencias en los sistemas de respuesta de bancos y operadores telefónicos, que dificultaron el bloqueo inmediato de sus cuentas y dispositivos.

Patricia del Río cuenta su traumática experiencia tras asalto

Patricia del Río contó que los delincuentes los acorralaron contra la entrada de una quinta y les arrebataron relojes, audífonos y celulares. “Nos pidieron las claves para desbloquearlos y acceder a toda nuestra información y abrieron los aplicativos del banco con el Face ID. Mientras uno se encargaba de manipular los celulares, el otro nos explicaba que la calle estaba dura y que tenía que ganarse la vida. Ni siquiera me enfurecí; en ese momento me invadió un agotamiento y una tristeza que hasta hora no entiendo del todo”, narró.

En medio de la tensión, uno de los asaltantes descubrió un teléfono que ella llevaba oculto en la licra debajo del short. Hasta entonces, Patricia había negado tenerlo, lo que provocó la furia del sujeto. “Se enfureció, me agarró a gritos apuntándome con la pistola y creí que en ese momento me iba a disparar”, contó.

Asalto a Patricia del Río ocurrió muy cerca de la Huaca Pucllana. Foto: Cámara Peruana

El ataque no terminó en tragedia porque el cómplice del agresor lo calmó y ambos huyeron con el celular desbloqueado y la aplicación del banco abierta. La periodista corrió hasta su casa para pedir ayuda y bloquear las tarjetas, mientras vecinos solidarios se sumaban a la emergencia.

“Exijan un token físico”: Patricia del Río tras asalto a mano armada

En su relato, Patricia del Río explicó que los delincuentes intentaron transferir dinero desde sus cuentas, pero no lo consiguieron porque ella utiliza un token físico en lugar de claves digitales. Esa medida impidió que movieran fondos a cuentas externas. “No pidan clave digital, exijan un token físico”, recomendó, subrayando que esa decisión fue clave para evitar el fraude.

Sin embargo, la periodista denunció la ineficiencia de su banco y de su operador telefónico al momento de bloquear las cuentas y el dispositivo. Señaló que pasó más de 20 minutos intentando realizar cada una de esas acciones luego de haber sido asaltados. “Mi experiencia de bloqueo de cuentas fue terrorífica”, afirmó, criticando que la atención telefónica resultó lenta y confusa en un momento de máxima urgencia.

La escritora de 50 años también compartió el impacto físico y emocional que le dejó la experiencia. Confesó que aún siente las secuelas y que lo más duro fue la sensación de vulnerabilidad frente a los delincuentes armados. “Me duele todo el cuerpo y tengo náuseas y agotamiento y frustración. Pero estamos vivos y durante los cinco minutos o más que duró el evento solo recé para que no nos metieran un tiro. Estamos vivos, estamos vivos”, expresó, subrayando que, pese al miedo y la impotencia, lo más importante fue haber salido ilesos junto a su pareja.