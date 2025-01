Lis Padilla, la tiktoker peruana originaria de San Martín, sorprendió a sus seguidores al anunciar que ha adquirido su propia casa. A través de sus redes sociales, la influencer compartió con entusiasmo que está en proceso de remodelación de su nueva vivienda. Además, expresó su felicidad por este logro y mostró el exterior de la casa, asegurando que pronto enseñaría el interior.

“Eso que han visto es mi casa que me he comprado, hace aproximado de dos meses (...) la estoy arreglando, la estoy remodelando a mi casa, lo puedo decir con mucha felicidad”, afirmó con emoción Lis Padilla

Lis Padilla logró un nuevo logro personal al adquirir su propia vivienda. A través de sus redes sociales, la tiktoker compartió con sus seguidores que recientemente compró una casa y que, con mucho entusiasmo, está en proceso de remodelarla. "Quiero mostrarles algo bien bonitillo", comentó Padilla en un video, donde mostró el exterior de su nueva casa, una vivienda de primer piso de color verde, con una puerta de madera nueva y un techo de calamina que indica que la remodelación está en marcha.

La joven tiktoker no dudó en expresar su felicidad por este logro y mencionó que, si sus seguidores lo deseaban, pronto mostraría cómo va la remodelación por dentro. Lis explicó que compró la casa hace aproximadamente dos meses, y que se encuentra trabajando en su arreglo.

La vez que Lis Padilla desmintió a 'América hoy' la compra de una casa

Este logro de la tiktoker trae a la memoria el momento en que Lis Padilla tuvo que aclarar un malentendido con el programa 'América hoy', que había afirmado que había comprado su casa gracias a las ganancias de su éxito en TikTok. El programa había presentado esta versión como un ejemplo del impacto que las redes sociales pueden tener en la vida de los creadores de contenido.

Sin embargo, Lis Padilla salió al frente para desmentir tajantemente estas afirmaciones. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la tiktoker expresó su malestar por la información errónea difundida por el programa matutino. En su declaración, la influencer aseguró que la información presentada sobre la compra de su casa no era cierta, y aclaró que solo tenía una vivienda en la selva. “Lis Padilla no se está haciendo millonario gracias a esto, no es verdad. Aquí estoy aclarando, no deben agarrar información falsa”, enfatizó.