Guillermo Dávila regresa a la televisión peruana, pero esta vez como protagonista del próximo episodio de 'El valor de la verdad'. El cantante venezolano, recordado por su trayectoria en las baladas románticas en los años ochenta y noventa, se enfrenta al sillón rojo de Beto Ortiz para hablar de los capítulos más sensibles de su vida, entre ellos la mediática relación con su hijo, el peruano Vasco Madueño. El adelanto del programa muestra al artista visiblemente afectado al abordar este tema que marcó su imagen pública durante años.

Conmovido, el intérprete de 'Tesoro mío' revive el impacto que causaron sus primeras declaraciones cuando se reveló la existencia de su hijo en Perú. Además, no duda en dirigirse directamente a Vasco, hoy un joven de poco más de veinte años que busca consolidar su carrera musical y con quien protagonizó un prolongado distanciamiento.

TE RECOMENDAMOS ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

Guillermo Dávila se conmueve al recordar polémica por su hijo Vasco Madueño

El adelanto de 'EVDLV' arranca con fuerza al mostrar a Guillermo Dávila recordando una pregunta que, según se sugiere, le habría planteado su hijo: "¿Por qué dijiste que yo era un accidente?". El cantante revive así el impacto que tuvo la revelación de su paternidad y las críticas que lo acompañaron. "¿Qué respeto se te puede tener cuando abandonas al niño?", evoca con pesar. También trae a la memoria las declaraciones que ofreció a la prensa, cuando habló de "un accidente en algún método anticonceptivo", frase que desató una tormenta mediática.

El artista admite que esas palabras lo marcaron y que incluso desconocidos lo increpaban en la calle: "Cuando alguien me paraba y me decía: '¿Por qué dijiste eso?'". Más adelante, el también actor se dirige directamente a Vasco, con quien hoy sostiene un lazo más fuerte: "'Pana', estoy muy orgulloso de ti y quisiera poder ayudarte el resto de mi vida".

¿Cuándo se estrena 'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila?

El esperado episodio de 'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila se transmitirá este domingo 21 de diciembre desde las 10.00 p.m. por Panamericana Televisión, inmediatamente después de 'Panorama'.

Además de abordar el capítulo familiar sobre Vasco, su hijo con Jessica Madueño, el intérprete de 'Cuando se acaba el amor' también se referirá a pasajes de su juventud que permanecían en silencio. Entre ellos, contará detalles de un enamoramiento que habría sentido por Keiko Fujimori.