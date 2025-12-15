HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

La conductora admitió en 'El valor de la verdad' que lleva una "hermosa relación" de padres con 'Miguelón', a pesar de estar separados por años. Se llevó los 50 mil soles tras responder la pregunta. 

Tilsa Lozano confesó sus sentimientos por su ex 'Miguelón'. Foto: Composición LR/Panamericana
Tilsa Lozano confesó sus sentimientos por su ex 'Miguelón'. Foto: Composición LR/Panamericana

Tilsa Lozano sorprendió a más de uno tras responder la pregunta 21 durante su participación en 'El valor de la verdad', donde confesó que ama a Miguel Hidalgo 'Miguelón', su expareja y padre de sus dos hijos. La exmodelo contestó afirmativamente hacia la pregunta: ¿Amas a Miguelón? ante el asombro de Beto Ortiz y los invitados, sin embargo, luego explicó las razones de su postura.

"Osea que estando casada con Jackson, seguías amando a ‘Miguelón", le dijo Ortiz, a lo que ella aclaró ante cámaras: "Bueno, es que lo amo de una manera". Según Tilsa, el fuerte sentimiento que aún tiene por Hidalgo está relacionado con el aprecio y la excelente relación de padres que llevan, pese a estar separados desde hace más de 5 años.

Tilsa Lozano afirma que ama a 'Miguelón', padre de sus hijos

Tras concluido el programa, la popular 'Tili' brindó más detalles fuera de cámaras y sostuvo que ama al padre de sus hijos, Valentina y Massimo, porque ambos siempre tendrán un vínculo familiar de por medio. "Bueno, es el papá de mis hijos, cómo no lo voy a amar, tenemos una hermosa relación. Yo siempre lo he dicho, Miguel va a ser mi familia para toda la vida", señaló.

También precisó que con 'Miguelón' existe mucho cariño y respeto como padres, además de que están constantemente diciéndose cuánto se consideran el uno con el otro. De esa manera, la conductora evidenció el nivel de confianza y madurez que han alcanzado con el tiempo. "Él sabe que yo lo quiero y siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos, sobre todo como padres. (...) Lo amo", expresó.

