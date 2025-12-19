Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"
El hijo de Guillermo Dávila señaló que recibió el respaldo emocional de su padre, familiares y amigos cercanos tras el fallecimiento de su madre Jessica Madueño.
El hijo de Guillermo Dávila reapareció en redes sociales para confirmar el fallecimiento de su madre, Jessica Madueño, quien murió el pasado 22 de noviembre tras luchar contra un cáncer avanzado. El joven explicó que su ausencia se debió a este difícil momento y expresó el profundo dolor que atraviesa junto con su familia.
El joven de 23 años compartió en sus historias de Instagram un extenso mensaje en el que relató que pasó los últimos días junto con su madre. “En los últimos dos meses, la enfermedad de mi madre avanzó bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella. (…) Ahora descansa en paz”, expresó.
Mensaje de Vasco Madueño. Foto: captura/Instagram
Vasco Madueño comparte conmovedor mensaje tras la muerte de su madre
El también cantante expresó su dolor tras la muerte de su madre, quien falleció luego de una larga batalla contra el cáncer, y reveló que decidió vivir el duelo en privado hasta hoy, 19 de diciembre, cuando finalmente lo hizo público. “Estuve acompañado de mi familia, mi padre, tíos, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mí ha muerto con ella. Me crio y me dio la vida, fue mi compañera y amiga. Vivimos muchas experiencias, muchos viajes y demasiadas anécdotas”, escribió.
Vasco Madueño confesó que la pérdida de su madre lo ha dejado emocionalmente quebrado y en una etapa de búsqueda personal. “Igual estoy destrozado y en busca de un propósito. Todo el éxito que me he propuesto lograr, era para darle una vida feliz y plena”, expresó.