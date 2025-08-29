Guillermo Dávila se conmueve al ver el dolor de su hijo Vasco por la enfermedad de su madre: “Quisiera poder ayudarlo más”

Guillermo Dávila se amistó con su hijo Vasco Madueño el año pasado, cuando el joven buscaba ayuda para solventar el tratamiento de su madre, Jessica Madueño, quien padece cáncer. Cabe recordar que el cantautor venezolano pasó varios años sin reconocer a Vasco, quien junto a su mamá lucharon durante varios años para que él se sometiera a una prueba de ADN.

Ahora, el exjuez del programa ‘La voz Perú’ lamentó la difícil situación que vive su hijo, quien continúa batallando para apoyar a su madre en esta dura enfermedad. “Quisiera poder ayudarlo más”, confesó el artista a América Televisión anunciando que volverá a reunirse con su hijo Vasco para cantar juntos en un próximo show.

Guillermo Dávila se lamentó por la situación que atraviesa su hijo por enfermedad de su madre

Este 6 de septiembre, Guillermo Dávila y su hijo Vasco Madueño se presentarán juntos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Una parte de lo recaudado, aparentemente, servirá para cubrir los gastos del tratamiento de Jessica Madueño, madre de Vasco.

Al respecto, el cantante venezolano habló sobre los momentos de angustia que atraviesa su hijo debido al cáncer que padece su madre. “Quisiera poder ayudarlo más, pero de verdad es un tema muy difícil de mencionar, porque sé el lado que ha estado viviendo, la parte que ha estado enfrentándose, eso me duele. Creo que llegó el momento de decir que igual vamos a seguir adelante juntos”, declaró el artista.