Guillermo Dávila impacta al anunciar que cantará por primera vez con su hijo Vasco en Lima: “La vamos a pasar bien”
Cantante venezolano Guillermo Dávila dejó en shock a sus seguidores al comunicar que cantará en un concierto con Vasco Madueño, a quien años atrás no quiso reconocer como su hijo.
Guillermo Dávila sorprendió a sus seguidores al anunciar que cantará a dúo por primera vez en un concierto en Lima con su hijo Vasco Madueño, a quien reconoció años atrás tras someterse a una prueba de ADN luego de una ardua disputa contra el joven y su madre.
El cantautor venezolano, famoso por éxitos como ‘Solo pienso en ti’ o ‘Tesoro mío’, reveló que la cita será este 6 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. El show forma parte de su gira latinoamericana ‘Cantaré para ti’, que ya lo ha llevado a presentarse en coliseos de Ecuador, Panamá, Aruba y Miami.
“Este 6 de septiembre voy a estar con todos ustedes compartiendo mis historias, mis canciones, mi alegría, mi tristeza y todo”, dijo el músico en un video compartido en sus redes sociales.
Guillermo Dávila anuncia que cantará con su hijo Vasco Madueño en concierto
En el mismo video, el artista y exjuez del programa ‘La Voz Perú’, dio más detalles de lo que será su presentación al lado de Vasco Madueño, quien actualmente tiene 23 años y viene enfrentando la difícil tarea de cuidar a su madre, Jessica Madueño, quien padece de cáncer
“Sobre todo, voy a estar compartiendo por primera vez mi escenario con mi hijo Vasco. No te lo puedes perder. La vamos a pasar fabulosamente bien”, señaló muy emocionado el compositor de 70 años, considerado un ícono de la balada romántica.
Dávila está hace unos días en el Perú y aprovechó para reencontrarse con Vasco, a quien invitó a su departamento para compartir una cena. El encuentro fue muy aplaudido por los seguidores de ambos cantantes.
Vasco Madueño habló sobre cómo es la relación con su padre Guillermo Dávila
En junio de este año, Vasco Madueño fue entrevistado en un pódcast y le preguntaron sobre cómo era la relación con su papá, Guillermo Dávila. El joven aseguró que la comunicación no es muy constante debido a que ambos están ocupados en sus temas laborales y personales.
“Hay una relación, eso ya es bastante. Nos escribimos, pero no muy seguido, la verdad que él para ocupado y yo también. Sin embargo, es poco a poco”, confesó.