HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Guillermo Dávila impacta al anunciar que cantará por primera vez con su hijo Vasco en Lima: “La vamos a pasar bien”

Cantante venezolano Guillermo Dávila dejó en shock a sus seguidores al comunicar que cantará en un concierto con Vasco Madueño, a quien años atrás no quiso reconocer como su hijo. 

Guillermo Dávila es considerado ícono de la balada latinoamericana. Foto: Monagas
Guillermo Dávila es considerado ícono de la balada latinoamericana. Foto: Monagas

Guillermo Dávila sorprendió a sus seguidores al anunciar que cantará a dúo por primera vez en un concierto en Lima con su hijo Vasco Madueño, a quien reconoció años atrás tras someterse a una prueba de ADN luego de una ardua disputa contra el joven y su madre.  

El cantautor venezolano, famoso por éxitos como ‘Solo pienso en ti’ o ‘Tesoro mío’, reveló que la cita será este 6 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. El show forma parte de su gira latinoamericana ‘Cantaré para ti’, que ya lo ha llevado a presentarse en coliseos de Ecuador, Panamá, Aruba y Miami.  

“Este 6 de septiembre voy a estar con todos ustedes compartiendo mis historias, mis canciones, mi alegría, mi tristeza y todo”, dijo el músico en un video compartido en sus redes sociales.

PUEDES VER: Guillermo Dávila se conmueve al ver el dolor de su hijo Vasco por la enfermedad de su madre: “Quisiera poder ayudarlo más”

lr.pe

Guillermo Dávila anuncia que cantará con su hijo Vasco Madueño en concierto

En el mismo video, el artista y exjuez del programa ‘La Voz Perú’, dio más detalles de lo que será su presentación al lado de Vasco Madueño, quien actualmente tiene 23 años y viene enfrentando la difícil tarea de cuidar a su madre, Jessica Madueño, quien padece de cáncer

“Sobre todo, voy a estar compartiendo por primera vez mi escenario con mi hijo Vasco. No te lo puedes perder. La vamos a pasar fabulosamente bien”, señaló muy emocionado el compositor de 70 años, considerado un ícono de la balada romántica.

Dávila está hace unos días en el Perú y aprovechó para reencontrarse con Vasco, a quien invitó a su departamento para compartir una cena. El encuentro fue muy aplaudido por los seguidores de ambos cantantes.

PUEDES VER: Guillermo Dávila sobre su acercamiento con su hijo Vasco Madueño y enfrenta críticas: “No hay ningún tipo de resentimiento”

lr.pe

Vasco Madueño habló sobre cómo es la relación con su padre Guillermo Dávila

En junio de este año, Vasco Madueño fue entrevistado en un pódcast y le preguntaron sobre cómo era la relación con su papá, Guillermo Dávila. El joven aseguró que la comunicación no es muy constante debido a que ambos están ocupados en sus temas laborales y personales.  

 “Hay una relación, eso ya es bastante. Nos escribimos, pero no muy seguido, la verdad que él para ocupado y yo también. Sin embargo, es poco a poco”, confesó.

Notas relacionadas
Guillermo Dávila se reencuentra con su hijo Vasco Madueño y confirma que cantarán juntos en concierto: "Para que dejen de estar preguntando"

Guillermo Dávila se reencuentra con su hijo Vasco Madueño y confirma que cantarán juntos en concierto: "Para que dejen de estar preguntando"

LEER MÁS
Guillermo Dávila sobre su acercamiento con su hijo Vasco Madueño y enfrenta críticas: “No hay ningún tipo de resentimiento”

Guillermo Dávila sobre su acercamiento con su hijo Vasco Madueño y enfrenta críticas: “No hay ningún tipo de resentimiento”

LEER MÁS
Guillermo Dávila se conmueve al ver el dolor de su hijo Vasco por la enfermedad de su madre: “Quisiera poder ayudarlo más”

Guillermo Dávila se conmueve al ver el dolor de su hijo Vasco por la enfermedad de su madre: “Quisiera poder ayudarlo más”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria y Onelia Molina se vieron las caras en fiesta del hijo de Ignacio Baladán tras fuertes enfrentamientos

Alejandra Baigorria y Onelia Molina se vieron las caras en fiesta del hijo de Ignacio Baladán tras fuertes enfrentamientos

LEER MÁS
Tilsa Lozano revela por primera vez la verdadera razón de su ruptura con Jackson Mora: “No fracasé”

Tilsa Lozano revela por primera vez la verdadera razón de su ruptura con Jackson Mora: “No fracasé”

LEER MÁS
Alondra García Miró sorprende al comprarse tremendo departamento en Lima y muestra cómo es: “Feliz de tener un hogar”

Alondra García Miró sorprende al comprarse tremendo departamento en Lima y muestra cómo es: “Feliz de tener un hogar”

LEER MÁS
Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: “No somos materialistas”

Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: “No somos materialistas”

LEER MÁS
Jefferson Farfán celebra victoria de su hijo tras pedido de Melissa Klug de apoyarlo en el fútbol: "Bien ganado"

Jefferson Farfán celebra victoria de su hijo tras pedido de Melissa Klug de apoyarlo en el fútbol: "Bien ganado"

LEER MÁS
Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Entretenimiento

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Magaly Medina critica a Edison Flores por decir que está “recuperando su confianza” tras su separación: “Nadie lo obligó a casarse”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota