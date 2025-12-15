HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Acción Popular fuera de carrera y noticias criminales e internacionales | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Tilsa Lozano confiesa que le preparaba lonchera a 'Miguelón' a escondidas de Jackson Mora: "Un plato de comida no se le niega a nadie"

En la segunda parte de 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano reveló que guardó este secreto con 'Miguelón' porque Jackson Mora, su entonces esposo, sentía celos del padre de sus hijos.  

Tilsa Lozano reveló detalles pocos conocidos con 'Miguelón' Foto: Composición LR
Tilsa Lozano reveló detalles pocos conocidos con 'Miguelón' Foto: Composición LR

El retorno de Tilsa Lozano a 'El valor de la verdad' dejó a todos sorprendidos. La conductora de TV reveló que, aunque estaba casada con Jackson Mora, le preparaba loncheras a escondidas a Miguel Hidalgo, su expareja y padre de sus dos hijos. Al llegar a la pregunta 18, y entre una mezcla de picardía y sinceridad, la exconejita de Playboy Tv se sinceró y compartió detalles que rozan lo emocional.

En busca de más información, Beto Ortiz, conductor del temible sillón rojo, le preguntó a Lozano: “¿Calentarle la comidita al ex mientras estas con el actual no constituye adulterio”? Fiel a su estilo y generando risas en el set, la modelo detalló que no siempre era ella quien le calentaba la comida, y que “un plato de comida no se le niega a nadie”.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora fue su “pañuelo de lágrimas” tras ruptura con Miguel Hidalgo: 'Estaba ansiosa'

lr.pe

Tilsa Lozano admite que le preparaba loncheras a 'Miguelón'

Ante la presencia del 'Zorro' Supe, su padre y su mejor amiga, Tilsa Lozano aclaró: "Yo no sé si la calentaba o se la calentaba a la nana", respondió, desatando las carcajadas de todos en el set de 'El valor de la verdad'. Acto seguido, la conductora de 'La noche habla' explicó que le preparaba loncheras a 'Miguelón' porque vivía muy cerca y "muchas veces, sobre todo los domingos, se quedaba solo, sin nana".

"Jackson sabía que le hacían la loncherita", le preguntaron. "No, no sabía", respondió Lozano. La personalidad de televisión explicó que decidió guardar el secreto porque su entonces esposo, Jackson Mora, le tenía celos a Miguelón, padre de sus hijos. "Un par de veces se lo transparenté y no fue bien recibido", relató. 

PUEDES VER: Tilsa Lozano es sorprendida en ‘EVDLV’ con pregunta sobre si aún ama al padre de sus hijos, Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo le escribía a Tilsa Lozano por almuerzo

Beto Ortiz le consultó a Tilsa Lozano cómo se concretaban las entregas de las loncheras. La exmodelo de Playboy TV relató que Miguel Hidalgo le escribía por WhatsApp de forma muy natural: "Oye, Chelita, ¿hay almuercito?". Tilsa le respondía: "Arroz con pollo" o mencionaba el plato que hubiera cocinado ese día. Además, la conductora hizo hincapié en que, si bien le invitaba un plato de comida, nunca permitió que Miguel fuera a su casa a recoger la lonchera.

"Ya, te voy a hacer tu táper y Yolita te va a llevar tu táper", contó entre risas. Tilsa detalló que no siempre era ella quien cocinaba el plato, pero sí se encargaba de que le prepararan la comida. Finalmente, reveló que dos o tres veces al año se reúne con el padre de sus hijos para organizar temas relacionados con la crianza y gastos de los menores.

Notas relacionadas
El valor de la verdad: Tilsa Lozano gana S/ 50.000 tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

El valor de la verdad: Tilsa Lozano gana S/ 50.000 tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

LEER MÁS
Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

LEER MÁS
Tilsa Lozano expone a Jackson Mora y asegura que criticaba a Shirley Arica pese a haber salido con ella

Tilsa Lozano expone a Jackson Mora y asegura que criticaba a Shirley Arica pese a haber salido con ella

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

LEER MÁS
Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

LEER MÁS
El valor de la verdad: Tilsa Lozano gana S/ 50.000 tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

El valor de la verdad: Tilsa Lozano gana S/ 50.000 tras admitir que todavía ama a Miguel Hidalgo, padre de sus hijos

LEER MÁS
Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

LEER MÁS
Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025