El retorno de Tilsa Lozano a 'El valor de la verdad' dejó a todos sorprendidos. La conductora de TV reveló que, aunque estaba casada con Jackson Mora, le preparaba loncheras a escondidas a Miguel Hidalgo, su expareja y padre de sus dos hijos. Al llegar a la pregunta 18, y entre una mezcla de picardía y sinceridad, la exconejita de Playboy Tv se sinceró y compartió detalles que rozan lo emocional.

En busca de más información, Beto Ortiz, conductor del temible sillón rojo, le preguntó a Lozano: “¿Calentarle la comidita al ex mientras estas con el actual no constituye adulterio”? Fiel a su estilo y generando risas en el set, la modelo detalló que no siempre era ella quien le calentaba la comida, y que “un plato de comida no se le niega a nadie”.

Tilsa Lozano admite que le preparaba loncheras a 'Miguelón'

Ante la presencia del 'Zorro' Supe, su padre y su mejor amiga, Tilsa Lozano aclaró: "Yo no sé si la calentaba o se la calentaba a la nana", respondió, desatando las carcajadas de todos en el set de 'El valor de la verdad'. Acto seguido, la conductora de 'La noche habla' explicó que le preparaba loncheras a 'Miguelón' porque vivía muy cerca y "muchas veces, sobre todo los domingos, se quedaba solo, sin nana".

"Jackson sabía que le hacían la loncherita", le preguntaron. "No, no sabía", respondió Lozano. La personalidad de televisión explicó que decidió guardar el secreto porque su entonces esposo, Jackson Mora, le tenía celos a Miguelón, padre de sus hijos. "Un par de veces se lo transparenté y no fue bien recibido", relató.

Miguel Hidalgo le escribía a Tilsa Lozano por almuerzo

Beto Ortiz le consultó a Tilsa Lozano cómo se concretaban las entregas de las loncheras. La exmodelo de Playboy TV relató que Miguel Hidalgo le escribía por WhatsApp de forma muy natural: "Oye, Chelita, ¿hay almuercito?". Tilsa le respondía: "Arroz con pollo" o mencionaba el plato que hubiera cocinado ese día. Además, la conductora hizo hincapié en que, si bien le invitaba un plato de comida, nunca permitió que Miguel fuera a su casa a recoger la lonchera.

"Ya, te voy a hacer tu táper y Yolita te va a llevar tu táper", contó entre risas. Tilsa detalló que no siempre era ella quien cocinaba el plato, pero sí se encargaba de que le prepararan la comida. Finalmente, reveló que dos o tres veces al año se reúne con el padre de sus hijos para organizar temas relacionados con la crianza y gastos de los menores.