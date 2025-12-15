HOYSuscripcion LR Focus

Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora fue su "pañuelo de lágrimas" tras ruptura con Miguel Hidalgo: "Estaba ansiosa"

Tilsa Lozano dejó en shock al revelar detalles de cómo inició su relación con Jackson Mora.

Tilsa Lozano impactó al público al confesar la etapa más complicada de su vida tras la ruptura con Miguel Hidalgo. La exmodelo reveló que atravesaba ansiedad y depresión, sintiendo que había perdido su entorno familiar y recurriendo a la medicación para sobrellevar la situación.

En medio de ese momento delicado, la figura de Panamericana Televisión conoció a Jackson Mora, quien ofreció apoyo, comprensión y compañía. “Él fue una linda compañía en ese momento, me sostuvo”, aseguró Tilsa, destacando la influencia positiva que tuvo el boxeador durante su recuperación emocional.

Jackson Mora se convierte en el “pañuelo de lágrimas” de Tilsa

Tilsa detalló que su vínculo con Jackson inició a principios de 2019, en un periodo donde los ataques de pánico y la ansiedad eran constantes. Según la exmodelo, él logró brindarle tranquilidad, risas y seguridad, convirtiéndose en su refugio emocional. “Me refugié en él, él fue mi refugio… tanto así que dejé de medicarme cuando empecé esa relación”, comentó Lozano, subrayando la importancia de su apoyo.

La exmodelo también resaltó la caballerosidad y encanto del boxeador, cualidades que le ofrecieron estabilidad y alivio emocional en un momento crítico. “Era encantador, era caballero”, reiteró, dejando en claro que Jackson Mora cumplió un rol fundamental tras su separación de Miguel Hidalgo.

Tilsa Lozano expone a Jackson Mora

La exmodelo Tilsa Lozano sorprendió al público al relatar que su expareja, Jackson Mora, mantenía comentarios negativos sobre Shirley Arica, aunque él mismo había tenido un acercamiento con la popular ‘chica realidad’.

Durante la emisión, Tilsa enfatizó que no guarda rencor hacia Shirley, destacando que Arica no le debe nada y que su molestia se dirige únicamente a la actitud de Jackson.

