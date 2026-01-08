HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Exactriz de ‘Mi amor, el wachimán’ afectada tras el incendio que le hizo perder su casa hace un año: “El trauma y el dolor persisten”

Querida actriz peruana compartió un sentido mensaje en redes sociales y mostró lo que quedó de su vivienda tras el siniestro. 

'Mi amor, el wachimán' se estrenó en 2012 y tuvo tres temporadas. Foto: Composición LR/Instagram.
'Mi amor, el wachimán' se estrenó en 2012 y tuvo tres temporadas. Foto: Composición LR/Instagram.

Se cumplió un año de los devastadores incendios que azotaron California, Estados Unidos, y que dejaron a miles de personas afectadas tras perder sus viviendas y bienes materiales. Entre las víctimas se encuentra la actriz peruana Camila Zavala, quien radica en ese país y es recordada por su participación en la serie ‘Mi amor, el wachimán’, donde compartió roles con Christian Domínguez, protagonista de la producción de América Televisión.  

La también comunicadora recordó el drama que vivió en carne propia al enterarse cómo el siniestro destruyó su vivienda, ubicada en Altadena, una de las zonas más golpeadas por el fuego. “El trauma y el dolor persisten”, escribió Zavala en una extensa publicación en Instagram.

Camila Zavala: ¿qué fue de la actriz de 'Mi amor, el wachimán' y dónde vive actualmente?

Camila Zavala devastada al recordar incendió que le hizo perder su hogar en California

Camila Zavala, quien radica junto a su pareja en California, Los Ángeles, compartió un sentido mensaje en Instagram al recordar a las familias que, al igual que ella, perdieron sus viviendas y que hasta hoy enfrentan las secuelas de aquel incendio.

“Ha pasado un año, pero el trauma y el dolor persisten. Nuestro vecindario. Nuestro hogar. Nuestra sensación de seguridad se vio profundamente afectada. La recuperación lleva tiempo. Este tipo de pérdida no es solo material. Se trata de pertenencias. Del hogar. De la familia”, escribió la actriz, quien participó en diversas series y películas peruanas.

“Hoy mantengo cerca a la comunidad de Altadena: a las familias que perdieron sus hogares, a aquellos cuyos hogares desaparecieron, a quienes enfrentan daños parciales y cicatrices invisibles. Ninguna experiencia es mayor ni menor. Todo duelo”, añadió Zavala, junto a imágenes de cómo quedo su vivienda y con el deseo de que este 2026 sea mucho mejor para su comunidad en California.

¿Quién es Camila Zavala y qué papel tuvo en ‘Mi amor, el Wachimán’?

Camila Zavala se hizo un nombre en la televisión peruana gracias a su interpretación de Jimena del Solar Noriega en ‘Mi amor, el Wachimán’, donde fue la novia de Tristán Calvo (Nico Ponce) y la mejor amiga de la protagonista, Catalina (María Grazia Gamarra).

Camila Zavala y Nico Ponce. Foto: América TV.

Camila Zavala y Nico Ponce. Foto: América TV.

También formó parte de la serie ‘Vacaciones en Grecia’ y en películas peruanas como ‘Verde’ y ‘Rocanrol 68’. Aparte de actriz, es guionista, escritora, productora y directora. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica y realizó una maestría en cine en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Además, es madre de tres niños y maneja su propia productora

