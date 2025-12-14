Tilsa Lozano expone a Jackson Mora y asegura que criticaba a Shirley Arica pese a haber salido con ella

La exmodelo Tilsa Lozano sorprendió al público al relatar en 'El valor de la verdad' que su expareja, Jackson Mora, mantenía comentarios negativos sobre Shirley Arica, aunque él mismo había tenido un acercamiento con la popular ‘chica reality’.

Durante la emisión, Tilsa enfatizó que no guarda rencor hacia Shirley, destacando que el problema no es con la ex chica reality y que su molestia se dirige únicamente a la actitud de Jackson. “Ella a mí no me debe nada… me parece bajo y bagre lo de él”, sostuvo la exmodelo, dejando claro su punto de vista frente a los comentarios que escuchaba sobre la joven.

Tilsa habla de las salidas de Jackson Mora y Shirley Arica

La exconejita aclaró que no está segura si Jackson salió con Shirley antes o durante de su relación con ella, pero confirmó que sí hubo videos posteriores que evidencian la cercanía. “Si fue antes, no lo sé, durante tampoco, pero después sí, porque salieron videos… eso fue después de lo de la española”, expresó Lozano.

Tilsa añadió que, pese a todo, su vínculo con Shirley es neutro, ya que no tienen amistad cercana, y resaltó que la exreality tiene derecho a generar titulares. Sin embargo, reiteró su indignación hacia la actitud de Jackson Mora y sus constantes críticas. “Él hablaba pestes de ella, con ella no es el roche”, sentenció la conductora de TV.

Tilsa confronta la negación de Jackson Mora sobre Olinda Castañeda

En otro momento, la exmodelo recordó un episodio en el que Jackson negó haber tenido una relación con Olinda. Tilsa explicó que ambos se veían como amigos hasta que una mujer le preguntó directamente sobre los sentimientos de Mora hacia Castañeda en un restaurante.

“‘No, nada que ver, que ella es una we…’”, relató Tilsa, citando textualmente la respuesta que recibió. Con esto, dejó en evidencia que Jackson descartó cualquier vínculo sentimental.