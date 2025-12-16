Darinka Ramírez responde tajante a Xiomy Kanashiro y asegura: “Ella es la pareja, yo seré la madre toda la vida”

Darinka Ramírez rompió su silencio tras los comentarios de Xiomy Kanashiro, la nueva pareja de Jefferson Farfán, quien afirmó no conocerla. Frente a estas declaraciones, la influencer dejó claro que su rol como madre de la hija de la ‘Foquita’ es inquebrantable y que mantendrá su autoridad en todo lo relacionado con la menor.

“En realidad no nos conocemos. Sé de ella que es su nueva pareja (de Farfán), pero a las finales yo voy a ser la mamá de su hija para toda la vida. Así que vamos a tener por ahí una relación, si es algo fijo del papá de mi hija”, comentó Darinka, dejando claro que no tiene intenciones de involucrarse más allá de lo necesario.

Darinka Ramírez revela que nadie la mantiene

A lo largo de su intervención, Darinka reiteró que no depende de nadie para salir adelante. Con firmeza, aclaró que se mantiene por ella misma, señalando que trabaja para asegurar el bienestar de su hija sin esperar apoyo externo.

“Yo tengo que facturar por mi hija, tenemos una hija en común, a mí no me mantienen. Tengo que suplir las necesidades de mi hija”, dijo, dejando en claro su independencia financiera.

Darinka critica a Farfán por su rol de padre

Darinka también aprovechó la oportunidad para criticar a Jefferson Farfán por su desempeño como padre, asegurando que, aunque celebró el cumpleaños de su hija, hacía tiempo que no se mostraba presente en su vida.

“Bueno, cada persona ejerce su paternidad. La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado cuatro meses”, añadió la influencer y ex de la 'Foquita'.