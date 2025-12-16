HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

Darinka Ramírez responde tajante a Xiomy Kanashiro y asegura: “Ella es la pareja, yo seré la madre toda la vida”

Darinka Ramírez aclara su rol a Xiomy Kanashiro y reafirmó que su prioridad siempre será su hija. 

Darinka Ramírez responde tajante a Xiomy Kanashiro y asegura: “Ella es la pareja, yo seré la madre toda la vida”
Darinka Ramírez responde tajante a Xiomy Kanashiro y asegura: “Ella es la pareja, yo seré la madre toda la vida”

Darinka Ramírez rompió su silencio tras los comentarios de Xiomy Kanashiro, la nueva pareja de Jefferson Farfán, quien afirmó no conocerla. Frente a estas declaraciones, la influencer dejó claro que su rol como madre de la hija de la ‘Foquita’ es inquebrantable y que mantendrá su autoridad en todo lo relacionado con la menor.

“En realidad no nos conocemos. Sé de ella que es su nueva pareja (de Farfán), pero a las finales yo voy a ser la mamá de su hija para toda la vida. Así que vamos a tener por ahí una relación, si es algo fijo del papá de mi hija”, comentó Darinka, dejando claro que no tiene intenciones de involucrarse más allá de lo necesario.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Darinka Ramírez conmueve con saludo de cumpleaños a su hija con Jefferson Farfán: 'Siempre estaré contigo'

lr.pe

Darinka Ramírez revela que nadie la mantiene

A lo largo de su intervención, Darinka reiteró que no depende de nadie para salir adelante. Con firmeza, aclaró que se mantiene por ella misma, señalando que trabaja para asegurar el bienestar de su hija sin esperar apoyo externo.

“Yo tengo que facturar por mi hija, tenemos una hija en común, a mí no me mantienen. Tengo que suplir las necesidades de mi hija”, dijo, dejando en claro su independencia financiera.

PUEDES VER: Darinka Ramírez denuncia asalto a mano armada junto a su bebé con Jefferson Farfán: 'Qué desastre el país'

lr.pe

Darinka critica a Farfán por su rol de padre

Darinka también aprovechó la oportunidad para criticar a Jefferson Farfán por su desempeño como padre, asegurando que, aunque celebró el cumpleaños de su hija, hacía tiempo que no se mostraba presente en su vida.

“Bueno, cada persona ejerce su paternidad. La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado cuatro meses”, añadió la influencer y ex de la 'Foquita'.

Notas relacionadas
Darinka Ramírez critica a Jefferson Farfán y reafirma que es un padre ausente: "No entiendo su forma de amar"

Darinka Ramírez critica a Jefferson Farfán y reafirma que es un padre ausente: "No entiendo su forma de amar"

LEER MÁS
Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

LEER MÁS
Darinka Ramírez sorprende con lujosa fiesta por el cumpleaños de su hija y le compone emotiva canción

Darinka Ramírez sorprende con lujosa fiesta por el cumpleaños de su hija y le compone emotiva canción

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

LEER MÁS
¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
Lucecita Ceballos confiesa el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos confiesa el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
¿Y Neutro? Mayra Goñi es ampayada en situación comprometedora junto al galán mexicano Rodrigo Brand

¿Y Neutro? Mayra Goñi es ampayada en situación comprometedora junto al galán mexicano Rodrigo Brand

LEER MÁS
Pamela López y Paul Michael superan en público a Pamela Franco y Cueva durante shows en Chiclayo

Pamela López y Paul Michael superan en público a Pamela Franco y Cueva durante shows en Chiclayo

LEER MÁS
Andy V confirma su candidatura a diputado para 2026 y genera indignación entre internautas: “Chiste sin gracia”

Andy V confirma su candidatura a diputado para 2026 y genera indignación entre internautas: “Chiste sin gracia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Laura Spoya descarta relación sentimental con empresario y explica su vínculo: “Solo somos amigos”

Explosiones en el sur de Cali durante paro armado del ELN dejan dos policías muertos

Peruanos víctimas de suplantación de identidad enfrentan procesos judiciales

Espectáculos

Laura Spoya descarta relación sentimental con empresario y explica su vínculo: “Solo somos amigos”

Laura Spoya es captada durante varias horas en una vivienda de Barranco por ‘Magaly TV La Firme’: “¿Encontró el amor?”

¿Y Neutro? Mayra Goñi es ampayada en situación comprometedora junto al galán mexicano Rodrigo Brand

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mirtha Vásquez evalúa ir al Congreso con partido de López Chau: "Si se consolida daremos pelea"

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025