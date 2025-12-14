HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Espectáculos

Darinka Ramírez sorprende con lujosa fiesta por el cumpleaños de su hija y le compone emotiva canción

La influencer Darinka Ramírez celebró los 3 años de su hija tras la fiesta que le organizó Jefferson Farfán a la pequeña y sorprendió al dedicarle una emotiva canción.

Darinka Ramírez celebró los 3 años de su hija. Foto: composición LR/difusión
Darinka Ramírez celebró los 3 años de su hija. Foto: composición LR/difusión

Darinka Ramírez celebró por todo lo alto los 3 años de su hija. Luego de la fiesta que le organizó Jefferson Farfán, padre de la pequeña, muchos pensaron que los festejos habían terminado. Sin embargo, la empresaria e influencer demostró que aún tenía preparada una emotiva sorpresa que se llevó a cabo el 13 de diciembre.

La también influencer compartió los momentos más especiales de la celebración, la primera que realiza tras su separación del exfutbolista, y la festejó a lo grande con invitados como el grupo Los Conquistadores de la Salsa, sin dejar de disfrutar y bailar durante el evento.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán no visita a su hija desde hace meses: 'Un papá que quiere estar, te toca la puerta'

lr.pe

Darinka Ramírez celebró los 3 años de su hija con tremenda fiesta

La influencer organizó una celebración temática inspirada en Moana, una de las películas favoritas de la pequeña. El evento contó con animación de personajes, buffet de dulces, un amplio espacio recreativo para los niños, una cuidada decoración en tonos rosado pastel y una gigante torta que destacó en la fiesta.

Durante toda la jornada, la cumpleañera se mostró sonriente y rodeada de sus familiares, amigos y, especialmente, de su madre, quien estuvo atenta a cada detalle. La fiesta se llevó a cabo en un amplio local, permitiendo que los invitados disfrutaran cómodamente de las actividades y del ambiente pensado especialmente para los más pequeños.

PUEDES VER: Magaly Medina cuestiona el conflicto entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán por su hija: 'No dejan de lado ese orgullo'

lr.pe

Darinka Ramírez le compone emotiva canción a su hija

Uno de los momentos más emotivos llegó con el estreno de una canción compuesta e interpretada por la propia Darinka Ramírez. El tema, que lleva el nombre de su hija, fue presentado el mismo 13 de diciembre y estuvo acompañado de un videoclip emtivo.

El video muestra imágenes de madre e hija desde el nacimiento de la pequeña hasta la actualidad, reflejando su crecimiento y el fuerte vínculo que las une. “Eres mi fuerza, mi Luana bella (…) eres mi niña consentida, mi bendición”, se escucha en parte de la letra, donde la empresaria destaca cómo su hija se convirtió en su mayor motor y apoyo.

La canción superó las mil visualizaciones en YouTube y recibió numerosos mensajes de apoyo. Comentarios como “Qué hermosa canción para una princesa”, “Qué linda letra” y “Bonita canción dedicada a tu hijita” resaltaron la sensibilidad del tema y el detalle de dedicarle un proyecto tan personal.

Notas relacionadas
Darinka Ramírez conmueve con saludo de cumpleaños a su hija con Jefferson Farfán: “Siempre estaré contigo”

Darinka Ramírez conmueve con saludo de cumpleaños a su hija con Jefferson Farfán: “Siempre estaré contigo”

LEER MÁS
Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

LEER MÁS
Darinka Ramírez denuncia asalto a mano armada junto a su bebé con Jefferson Farfán: “Qué desastre el país”

Darinka Ramírez denuncia asalto a mano armada junto a su bebé con Jefferson Farfán: “Qué desastre el país”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

LEER MÁS
Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima: "Yo lo ampayé"

Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima: "Yo lo ampayé"

LEER MÁS
Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria debuta como actriz de doblaje en la película 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados': "Un desafío salir de mi zona de confort"

Alejandra Baigorria debuta como actriz de doblaje en la película 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados': "Un desafío salir de mi zona de confort"

LEER MÁS
Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

LEER MÁS
Ricardo Mendoza, de 'Hablando huevadas', vive inesperado momento durante la revelación del género de su bebé en show en vivo

Ricardo Mendoza, de 'Hablando huevadas', vive inesperado momento durante la revelación del género de su bebé en show en vivo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025