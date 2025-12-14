Darinka Ramírez sorprende con lujosa fiesta por el cumpleaños de su hija y le compone emotiva canción

Darinka Ramírez celebró por todo lo alto los 3 años de su hija. Luego de la fiesta que le organizó Jefferson Farfán, padre de la pequeña, muchos pensaron que los festejos habían terminado. Sin embargo, la empresaria e influencer demostró que aún tenía preparada una emotiva sorpresa que se llevó a cabo el 13 de diciembre.

La también influencer compartió los momentos más especiales de la celebración, la primera que realiza tras su separación del exfutbolista, y la festejó a lo grande con invitados como el grupo Los Conquistadores de la Salsa, sin dejar de disfrutar y bailar durante el evento.

Darinka Ramírez celebró los 3 años de su hija con tremenda fiesta

La influencer organizó una celebración temática inspirada en Moana, una de las películas favoritas de la pequeña. El evento contó con animación de personajes, buffet de dulces, un amplio espacio recreativo para los niños, una cuidada decoración en tonos rosado pastel y una gigante torta que destacó en la fiesta.

Durante toda la jornada, la cumpleañera se mostró sonriente y rodeada de sus familiares, amigos y, especialmente, de su madre, quien estuvo atenta a cada detalle. La fiesta se llevó a cabo en un amplio local, permitiendo que los invitados disfrutaran cómodamente de las actividades y del ambiente pensado especialmente para los más pequeños.

Darinka Ramírez le compone emotiva canción a su hija

Uno de los momentos más emotivos llegó con el estreno de una canción compuesta e interpretada por la propia Darinka Ramírez. El tema, que lleva el nombre de su hija, fue presentado el mismo 13 de diciembre y estuvo acompañado de un videoclip emtivo.

El video muestra imágenes de madre e hija desde el nacimiento de la pequeña hasta la actualidad, reflejando su crecimiento y el fuerte vínculo que las une. “Eres mi fuerza, mi Luana bella (…) eres mi niña consentida, mi bendición”, se escucha en parte de la letra, donde la empresaria destaca cómo su hija se convirtió en su mayor motor y apoyo.

La canción superó las mil visualizaciones en YouTube y recibió numerosos mensajes de apoyo. Comentarios como “Qué hermosa canción para una princesa”, “Qué linda letra” y “Bonita canción dedicada a tu hijita” resaltaron la sensibilidad del tema y el detalle de dedicarle un proyecto tan personal.