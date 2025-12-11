HOYSuscripcion LR Focus

Xiomy Kanashiro no descarta trabajar con Yahaira Plasencia: "Soy profesional"

Xiomy Kanashiro aseguró que no tiene problemas con trabajar con Yahaira Plasencia, expareja de Jefferson Farfán. Además, aseguró que le desea lo mejor, pese a que la gente piense lo contrario.

Xiomy Kanashiro habla sobre Yahaira Plasencia Foto: Composición LR
Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, afirmó que no le incomodó que el exjugador de la selección nacional coincida con Yahaira Plasencia en el aeropuerto Jorge Chávez. Con un semblante tranquilo, la actriz cómica sorprendió al confesar que, si llegara a cruzarse con la intérprete de 'Y le dijo no', la saludaría con cordialidad e, incluso, aseguró que no tendría problema en trabajar con la ex de la 'Foquita'.

Respecto al encuentro entre 'Jeffry' y 'La patrona', Kanashiro señaló que no le generó ninguna molestia que las personas presentes les gritaran frases como: 'Farfán, ahí está tu Yaha'. Para la bailarina, eso es normal tratándose de figuras públicas que compartieron una relación sentimental de manera abierta. Además, recalcó que no tiene ningún problema con la salsera. 

Xiomy Kanashiro habla sobre Yahaira Plasencia

"Yo siempre supe que eso iba a ser parte de todo, porque fue una relación muy pública, como muchas otras en la farándula. No tengo nada contra ella. Le deseo lo mejor, para mí representa ninguna incomodidad", aseguró.

Sobre la posibilidad de compartir un escenario con Yahaira Plasencia, la popular 'Chinita' expresó: "Yo ya le he dicho en alguna oportunidad: si tengo que presentarla, lo haré. Yo soy muy profesional. Le deseo lo mejor", afirmó. Y añadió: "Sí, caro que sí (la saludaría)"

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia coinciden en el aeropuerto

En declaraciones para 'América hoy', Yahaira Plasencia relató el momento incómodo que vivió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras coincidir con su expareja, Jefferson Farfán.

El encuentro se viralizó rápidamente en redes sociales, sobre todo por las reacciones del público, que comenzó a gritar el nombre ambos, pese a que su relación terminó hace años. Ante frases como "Yaha, ahí está tu Farfán" o "Farfán, ahí está tu Yaha", la salsera intentó calmar la situación con un contundente: "Señores, ¿qué pasa?"

