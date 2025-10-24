Darinka Ramírez pasa tenso momento tras ser confrontada por Magaly por el régimen de visitas de Farfán a su hija

La reciente emisión del programa 'Magaly TV, la firme' dejó un momento de tensión cuando Magaly Medina confrontó en vivo a Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, por el régimen de visitas que mantiene el exfutbolista con la pequeña. Durante la entrevista, la conductora cuestionó la falta de flexibilidad de la influencer para permitir que el exjugador de la Selección Peruana comparta más tiempo con su hija.

“Qué terca que eres, Darinka. Este hombre siempre las ha escogido igual”, expresó la conductora de televisión, evidenciando su molestia ante las explicaciones de la también influencer sobre por qué la ‘Foquita’ no habría podido ver recientemente a la menor.

TE RECOMENDAMOS TU ELEMENTO ZODIACAL TIENE UN MENSAJE PARA TI: DESCÚBRELO CON JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Samahara Lobatón sorprende a Magaly Medina con su postura sobre la religión de sus hijos: 'Los niños no se bautizan'

Magaly increpa a Darinka Ramírez por régimen de visitas de Farfán a su hija

El tenso intercambio se produjo luego de que 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes de Jefferson Farfán disfrutando de un viaje familiar junto a sus hijos mayores y su actual pareja, Xiomy Kanashiro. Luego del reportaje, Darinka Ramírez se enlazó en vivo con el programa para aclarar que el exfutbolista no había podido visitar a su hija menor debido a que no coordinó con anticipación.

“Ha solicitado la visita el viernes para el día siguiente, pero yo ya tenía algo planificado con mi hija. Le pedí que por favor sea con anticipación para organizarme”, explicó la influencer, justificando su decisión. Sin embargo, Magaly Medina no dudó en expresar su desacuerdo y le recomendó mostrarse más comprensiva con el padre de su hija.

“Entre los dos, alguien tiene que portarse como adulto. Tú la tienes todo el tiempo. Si él te dice que quiere verla y no la ha visto hace un mes, entonces en son de paz hay que dar el primer paso”, señaló la 'Urraca'.

Magaly Medina defiende el derecho de Jefferson Farfán a ver a su hija

A medida que la conversación avanzaba, el tono de Magaly Medina se tornó más firme. La conductora consideró que Darinka Ramírez estaría imponiendo demasiadas restricciones a Jefferson Farfán, lo que afectaría la relación entre padre e hija. “Tú ejerces tu poder. Con lo mal que me cae Farfán, pero si él busca la conciliación y la paz, demuéstralo. Acá importa el bien superior de la niña”, enfatizó la conductora.

Además, Medina advirtió que si ambas partes no ceden, los conflictos continuarán. “No busquemos pretextos. No están tus ganas, tus ganas son también de fregarlo, como él te friega a ti. Ustedes dos se friegan juntos. Tú ve lo mejor para tu hija”, expresó tajantemente.