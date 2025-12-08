HOYSuscripcion LR Focus

Darinka Ramírez denuncia asalto a mano armada junto a su bebé con Jefferson Farfán: “Qué desastre el país”

La mamá de la hija menor de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez, expuso el violento episodio que enfrentó mientras estaba con la pequeña.

Darinka Ramírez denuncia asalto a mano armada junto a su bebé con Jefferson Farfán: "Qué desastre el país"
Darinka Ramírez denuncia asalto a mano armada junto a su bebé con Jefferson Farfán: “Qué desastre el país”

De terror. La tarde del sábado 6 de diciembre se convirtió en un momento angustioso para Darinka Ramírez y la hija que comparte con Jefferson Farfán. Lo que parecía un trayecto habitual terminó marcado por un violento asalto a mano armada, situación que dejó en evidencia la vulnerabilidad en la que se desplaza la joven madre desde hace meses.

A través de Instagram, Darinka explicó que un sujeto armado la interceptó mientras llevaba a la pequeña en brazos. El mensaje que publicó reflejó la desesperación del instante: “La inseguridad, cada vez peor, acabo de ser asaltada con pistola y mi hija conmigo. Qué desastre el país”, expresó, revelando el temor que experimentó en segundos que describió como interminables.

PUEDES VER: Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán no visita a su hija desde hace meses: “Un papá que quiere estar, te toca la puerta”

lr.pe

Darinka reveló detalles del asalto y criticó la inseguridad ciudadana

Según narró Darinka, el delincuente actuó sin mostrar ninguna consideración por la presencia de la menor. La joven señaló que, pese al susto, logró mantener la calma para evitar que el episodio culminara en una tragedia. Al finalizar su testimonio, añadió un mensaje que reflejó alivio y frustración: “Gracias a Dios estamos a salvo.”

Darinka Ramírez fue víctima de asalto a mano armada junto a su bebé con Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez fue víctima de asalto a mano armada junto a su bebé con Farfán.

El incidente ocurrió en medio del reclamo que Darinka había realizado meses atrás, cuando afirmó que se movilizaba sola con su hija mediante taxis o aplicaciones por no contar con un vehículo propio. En ese entonces, explicó que este escenario la ponía en riesgo y solicitó al popular 'Foquita' medidas que garantizaran la seguridad de la niña, como la asignación de un chofer.

El pedido de seguridad que Darinka hizo a Jefferson Farfán

La denuncia cobra fuerza porque Darinka ya había advertido que temía sufrir un ataque durante sus desplazamientos. Incluso mencionó que el exjugador había ofrecido, en algún momento, darle un departamento para su hija y apoyo logístico que nunca se concretó.

“Mi hija no tiene por qué exponerse a peligros”, sostuvo anteriormente, al justificar su solicitud. Sin embargo, la joven madre nunca obtuvo una respuesta.

PUEDES VER: Darinka Ramírez protagoniza el videoclip de ‘Quieres ser mi amante’ de Los Conquistadores de la Salsa

lr.pe

Jefferson Farfán se pronuncia en redes

La expectativa por la respuesta de Jefferson Farfán fue inmediata. Sin embargo, su reaparición pública dejó desconcertados a muchos.

El exdeportista compartió en redes una fotografía de la menor celebrando un cumpleaños anterior y escribió: “Se viene tu día hermoso”, sin hacer referencia al asalto ni al estado de la niña.

