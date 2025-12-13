HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: "El regalo más bonito"

La 'Foquita' organizó una lujosa fiesta por los 3 años de su hija, mientras que Darinka Ramírez celebró el día por separado y ambos difundieron emotivos mensajes en redes sociales.

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez celebraron los tres años de su hija. Foto: composición LR/Instagram
Jefferson Farfán y Darinka Ramírez celebraron los tres años de su hija. Foto: composición LR/Instagram

La hija de Jefferson Farfán y Darinka Ramírez celebró sus 3 años con dos festejos distintos organizados por sus padres, quienes decidieron conmemorar la fecha por separado tras los enfrentamientos y denuncias que los mantienen distanciados. A través de redes sociales, ambos compartieron los momentos especiales que vivió la pequeña Luana en su día.

"Eres mi alegría más grande, mi razón para esforzarme y el regalo más bonito que la vida me pudo dar (...)", escribió el exfutbolista al dedicarle un emotivo mensaje a su hija en una publicación en su cuenta de Instagram, acompañado de fotos de la lujosa fiesta que le organizó a su pequeña.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: 'Es un tema privado'

lr.pe

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez celebran el cumpleaños de su hija por separado

La 'Foquita' celebró el cumpleaños de su hija Luana con una gran fiesta infantil. El exfutbolista organizó una celebración exclusiva que incluyó caritas pintadas, animación infantil y una vistosa torta con un castillo de personajes de Disney. En las imágenes compartidas en redes sociales se pudo ver la presencia de los hermanos mayores de la pequeña y de doña Charo, madre del popular exseleccionado nacional.

Por su parte, Darinka Ramírez también celebró el cumpleaños de Luana, aunque con una reunión más íntima. A través de sus historias de Instagram, la expareja del exfutbolista mostró cómo la pequeña apagó su velita acompañada de familiares cercanos. La celebración incluyó una torta pequeña, globos y un ramo de flores.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia da detalles del incómodo momento que pasó en aeropuerto al cruzarse con Jefferson Farfán: '¡Qué vergüenza!'

lr.pe
Publicación de Farfán. Foto: captura/Instagram

Publicación de Farfán. Foto: captura/Instagram

Además, la también empresaria e influencer dedicó a su hija un sentido mensaje en el que aseguró que la pequeña le devolvió las ganas de vivir y reafirmó su compromiso de estar siempre a su lado. “Mami siempre estará para ti y hará todo lo necesario para que estés bien”, escribió.

A las felicitaciones se sumaron diversas muestras de cariño en redes sociales. Entre ellas destacó la de la actriz Vanessa Jerí, quien dedicó una historia a la pequeña Luana. "Eres una luz hermosa que ilumina y alegra a todos con tu presencia. Que Dios te cuide y te regale undíaa tan duce como tú”, escribió la artista.

Notas relacionadas
Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

LEER MÁS
Christian Cueva explicó por qué Jefferson Farfán no pateó el penal ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018: "Nunca tuvimos problemas"

Christian Cueva explicó por qué Jefferson Farfán no pateó el penal ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018: "Nunca tuvimos problemas"

LEER MÁS
Darinka Ramírez denuncia asalto a mano armada junto a su bebé con Jefferson Farfán: “Qué desastre el país”

Darinka Ramírez denuncia asalto a mano armada junto a su bebé con Jefferson Farfán: “Qué desastre el país”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

LEER MÁS
Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima: "Yo lo ampayé"

Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima: "Yo lo ampayé"

LEER MÁS
Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

LEER MÁS
Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: "Es parte de mi recuperación"

Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: "Es parte de mi recuperación"

LEER MÁS
Tula Rodríguez llora al darle conmovedora sorpresa a su hija Valentina Carmona por finalizar el colegio: “La mamá más orgullosa”

Tula Rodríguez llora al darle conmovedora sorpresa a su hija Valentina Carmona por finalizar el colegio: “La mamá más orgullosa”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025