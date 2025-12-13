La hija de Jefferson Farfán y Darinka Ramírez celebró sus 3 años con dos festejos distintos organizados por sus padres, quienes decidieron conmemorar la fecha por separado tras los enfrentamientos y denuncias que los mantienen distanciados. A través de redes sociales, ambos compartieron los momentos especiales que vivió la pequeña Luana en su día.

"Eres mi alegría más grande, mi razón para esforzarme y el regalo más bonito que la vida me pudo dar (...)", escribió el exfutbolista al dedicarle un emotivo mensaje a su hija en una publicación en su cuenta de Instagram, acompañado de fotos de la lujosa fiesta que le organizó a su pequeña.

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez celebran el cumpleaños de su hija por separado

La 'Foquita' celebró el cumpleaños de su hija Luana con una gran fiesta infantil. El exfutbolista organizó una celebración exclusiva que incluyó caritas pintadas, animación infantil y una vistosa torta con un castillo de personajes de Disney. En las imágenes compartidas en redes sociales se pudo ver la presencia de los hermanos mayores de la pequeña y de doña Charo, madre del popular exseleccionado nacional.

Por su parte, Darinka Ramírez también celebró el cumpleaños de Luana, aunque con una reunión más íntima. A través de sus historias de Instagram, la expareja del exfutbolista mostró cómo la pequeña apagó su velita acompañada de familiares cercanos. La celebración incluyó una torta pequeña, globos y un ramo de flores.

Publicación de Farfán. Foto: captura/Instagram

Además, la también empresaria e influencer dedicó a su hija un sentido mensaje en el que aseguró que la pequeña le devolvió las ganas de vivir y reafirmó su compromiso de estar siempre a su lado. “Mami siempre estará para ti y hará todo lo necesario para que estés bien”, escribió.

A las felicitaciones se sumaron diversas muestras de cariño en redes sociales. Entre ellas destacó la de la actriz Vanessa Jerí, quien dedicó una historia a la pequeña Luana. "Eres una luz hermosa que ilumina y alegra a todos con tu presencia. Que Dios te cuide y te regale undíaa tan duce como tú”, escribió la artista.