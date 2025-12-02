HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Alianza vs. Cristal en playoffs de Liga 1
EN VIVO | Alianza vs. Cristal en playoffs de Liga 1     EN VIVO | Alianza vs. Cristal en playoffs de Liga 1     EN VIVO | Alianza vs. Cristal en playoffs de Liga 1     
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Espectáculos

Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán no visita a su hija desde hace meses: “Un papá que quiere estar, te toca la puerta”

Darinka Ramírez calificó a Jefferson Farfán como un padre sin responsabilidad afectiva. La influncer aseguró que el exfutbolista cumple con sus obligaciones económicas, pero no visita a su hija desde hace meses.

Darinka Ramírez aseguró que Jefferson Farfán no ve a su hija hace meses Foto / Composición: LR
Darinka Ramírez aseguró que Jefferson Farfán no ve a su hija hace meses Foto / Composición: LR

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, expuso al exfubolista de la Selección Peruana de Fútbol como un padre sin responsabilidad afectiva. La influencer aseguró que, aunque 'La Foquita' cumple con sus obligaciones económicas, su rol como papá está lejos de lo que ella esperaba, pues no visita a la bebé desde hace varios meses.

Además, Ramírez lanzó una dura crítica hacia Farfán y precisó que, si realmente estuviera preocupado por su hija, haría un esfuerzo por compartir tiempo de calidad con la menor y estar más presente en su vida. Su ausencia, afirmó, evidencia una falta de compromiso que podría afectar su vínculo con la niña en el futuro, sobre todo porque ya está creciendo y empieza a darse cuenta de todo.

TE RECOMENDAMOS

SATURNO RETRÓGRADO PODRÍA AFECTAR ÁREAS DE TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Jefferson Farfán le confesó a Darinka Ramírez que se quedó sin dinero para su hija: 'Todo lo había invertido en el mall'

lr.pe

Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán es un padre ausente

Ante las cámaras de 'Amor y fuego', Darinka Ramírez señaló que las responsabilidades de un padre van más allá de lo financiero. "Un papá que quiere estar, está, y te toca la puerta por último si quiere ver a su hija o le interesa”, señaló. 

Esta no es la primera vez que la influencer acusa a Farfán de ser mal padre. En el pasado, la protagonista del video '¿Quieres ser mi amante?' contó que ha solicitado un régimen de visitas formal para que él vea con mayor frecuencia a la pequeña. 

PUEDES VER: Darinka Ramírez pasa tenso momento tras ser confrontada por Magaly Medina por el régimen de visitas de Jefferson Farfán a su hija

lr.pe

Darinka Ramírez comenta sobre la supuesta boda

Consultada sobre si Jefferson Farfán alguna vez habló de matrimonio con ella, Darinka Ramírez respondió: “A mí me dijo que nunca se quería casar, pero cada persona fluye, pues, en cada relación. El que quiere hacerlo, lo hace. No es bonito estar divulgando y dejarlo en la nada", finalizó.

Además, agregó: "La verdad, no me interesa. Que se case dos veces. No la ve (a su hija) desde hace meses. Me importa cómo es como papá. No hay ningún tipo de disposición". 

Notas relacionadas
Darinka Ramírez protagoniza el videoclip de ‘Quieres ser mi amante’ de Los Conquistadores de la Salsa

Darinka Ramírez protagoniza el videoclip de ‘Quieres ser mi amante’ de Los Conquistadores de la Salsa

LEER MÁS
Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona el conflicto entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán por su hija: “No dejan de lado ese orgullo”

Magaly Medina cuestiona el conflicto entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán por su hija: “No dejan de lado ese orgullo”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS
Bryan Torres lanza fuerte comentario tras separación con Samahara Lobatón: "Uno siempre tiene que ser más padre que pareja"

Bryan Torres lanza fuerte comentario tras separación con Samahara Lobatón: "Uno siempre tiene que ser más padre que pareja"

LEER MÁS
Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia revela incómodo momento que pasó en aeropuerto al encontrarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

Yahaira Plasencia revela incómodo momento que pasó en aeropuerto al encontrarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

LEER MÁS
Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

LEER MÁS
Influencers Coco y Caren comparten su dolor tras la pérdida de su bebé: "Papá y mamá te aman demasiado"

Influencers Coco y Caren comparten su dolor tras la pérdida de su bebé: "Papá y mamá te aman demasiado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025