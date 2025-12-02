Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, expuso al exfubolista de la Selección Peruana de Fútbol como un padre sin responsabilidad afectiva. La influencer aseguró que, aunque 'La Foquita' cumple con sus obligaciones económicas, su rol como papá está lejos de lo que ella esperaba, pues no visita a la bebé desde hace varios meses.

Además, Ramírez lanzó una dura crítica hacia Farfán y precisó que, si realmente estuviera preocupado por su hija, haría un esfuerzo por compartir tiempo de calidad con la menor y estar más presente en su vida. Su ausencia, afirmó, evidencia una falta de compromiso que podría afectar su vínculo con la niña en el futuro, sobre todo porque ya está creciendo y empieza a darse cuenta de todo.

Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán es un padre ausente

Ante las cámaras de 'Amor y fuego', Darinka Ramírez señaló que las responsabilidades de un padre van más allá de lo financiero. "Un papá que quiere estar, está, y te toca la puerta por último si quiere ver a su hija o le interesa”, señaló.

Esta no es la primera vez que la influencer acusa a Farfán de ser mal padre. En el pasado, la protagonista del video '¿Quieres ser mi amante?' contó que ha solicitado un régimen de visitas formal para que él vea con mayor frecuencia a la pequeña.

Darinka Ramírez comenta sobre la supuesta boda

Consultada sobre si Jefferson Farfán alguna vez habló de matrimonio con ella, Darinka Ramírez respondió: “A mí me dijo que nunca se quería casar, pero cada persona fluye, pues, en cada relación. El que quiere hacerlo, lo hace. No es bonito estar divulgando y dejarlo en la nada", finalizó.

Además, agregó: "La verdad, no me interesa. Que se case dos veces. No la ve (a su hija) desde hace meses. Me importa cómo es como papá. No hay ningún tipo de disposición".