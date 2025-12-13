HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Darinka Ramírez conmueve con saludo de cumpleaños a su hija con Jefferson Farfán: “Siempre estaré contigo”

Darinka Ramírez impactó a sus seguidores al celebrar los tres años de Luana con un mensaje lleno de cariño.

Darinka Ramírez sorprendió con un mensaje cargado de ternura para su hija con Jefferson Farfán, que celebró su tercer aniversario el 12 de diciembre. La influencer reafirmó que estará presente en cada etapa de la vida de su pequeña. Como regalo especial, lanzó la canción “Luana”, disponible en todas las plataformas digitales, dedicada exclusivamente a la niña.

Vale señalar que, Jefferson Farfán también celebró la fecha con su hija mediante un evento familiar. El exfutbolista compartió imágenes llenas de afecto junto a su madre y otros hijos, dejando en evidencia su orgullo y alegría. Sin embargo, no publicó fotos junto a Darinka, lo que generó comentarios sobre celebraciones separadas.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: 'El regalo más bonito'

Darinka Ramírez envía mensaje emotivo a su hija con Farfán

La modelo y cantante utilizó sus redes sociales para expresar su amor a la menor con un mensaje conmovedor: “Feliz cumpleaños a la niña que me devolvió a la vida. Que hoy y siempre seas feliz. Luana, princesa de mi corazón, que Dios te cuide y guíe nuestro camino para seguir remando juntas. Mami siempre estará para ti y verá todo lo que sea necesario para que tú estés bien. Te amo, corazón mío”.

Darinka también explicó que la canción “Luana” se estrenó a las 7:00 p.m. del 13 de diciembre y está disponible en YouTube y plataformas digitales. Este lanzamiento buscó celebrar de forma única y memorable el cumpleaños de su hija.

PUEDES VER: Darinka Ramírez denuncia asalto a mano armada junto a su bebé con Jefferson Farfán: 'Qué desastre el país'

Jefferson Farfán comparte celebración familiar de Luana

El exjugador dedicó un mensaje emotivo acompañado de fotografías del evento: “Feliz cumpleaños, mi princesa. Hoy cumples 3 añitos, eres mi alegría más grande, mi razón para esforzarme y el regalo más bonito que la vida me pudo dar. Que Dios te cuide siempre, que crezcas rodeada de amor y que nunca pierdas tu inocencia, tu dulzura y esa luz tan hermosa que llevas dentro”.

La celebración de Farfán incluyó momentos de diversión y cercanía con sus hijos y su madre, destacando el cariño y cuidado que rodea a Luana.

