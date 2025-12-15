Pamela Franco decidió poner fin a las especulaciones tras las críticas dirigidas a Christian Cueva por un cruce de palabras con una reportera en plena cobertura. En entrevista con América Hoy, la artista aclaró su postura y negó haberse sentido afectada por la actitud del futbolista frente a la prensa.

La cantante explicó que su expresión fue interpretada de forma errónea, ya que atravesaba un fuerte cansancio tras un fin de semana cargado de trabajo. Según precisó, el enfoque estuvo en cumplir compromisos.

Pamela Franco defiende a Christian Cueva tras críticas mediáticas

Pamela Franco fue enfática al descartar cualquier conducta irrespetuosa por parte de Christian Cueva. La intérprete aseguró que conoce bien la personalidad de su pareja y pidió no tomar la situación como un ataque personal hacia los medios.

“No, ¿qué me va a incomodar?, yo lo conozco mejor que nadie y la verdad es que sé cómo es. No lo tomen personal, le gusta bromear, yo no creo que les haya faltado el respeto ni nada y bueno, ha evitado hablar de cosas que a él le parece que está fuera de lugar. Nada, todo tranquilo”, expresó con firmeza.

Pamela Franco responde a las críticas por el desempeño de Christian Cueva

En otro momento, Pamela Franco cuestionó los comentarios negativos sobre el desempeño musical de Christian Cueva. La cantante señaló que no encuentra sentido a los cuestionamientos, considerando que el futbolista no se dedica profesionalmente al canto.

“La verdad es que me da risa todo en serio, para mí no es inteligente poder criticar a una persona que no es cantante. Él canta porque quiere, porque lo disfruta por diversión y bueno, la gente lo quiere ver y eso se respeta”, afirmó, defendiendo la libertad del deportista para expresarse artísticamente.