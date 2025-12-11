HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela Franco sorprende al revelar ser mánager de Christian Cueva y bromea: “Tengo que recuperar lo del bolso”

La cantante de cumbia contó cómo funciona su trabajo junto al futbolista y reveló detalles del próximo ‘Tour Cervecero’, donde ambos volverán a compartir escenario.

La cantante se refirió al lujoso regalo que le dio a Cueva por su cumpleaños. Foto: Composición LR
La cantante se refirió al lujoso regalo que le dio a Cueva por su cumpleaños. Foto: Composición LR

Pamela Franco fue invitada en el programa ‘Habla Chino’, espacio conducido por Aldo Miyashiro. En la entrevista, la cantante habló sobre temas de su vida personal y su carrera musical, entre ellos del próximo ‘Tour Cervecero’, que recientemente fue anunciado y contará con la participación Christian Cueva.

La intérprete de “Dime la verdad” también comentó cómo marcha su relación sentimental y profesional con el futbolista, pues en las últimas semanas se vio a la pareja celebrando el cumpleaños de Cueva en Ecuador, donde no pasó desapercibido el exclusivo regalo que le entregó Franco.

Pamela vuelve a referirse al bolso que obsequió a Cueva

Durante la entrevista, el ‘chino’ le consultó quién se encargaba de manejar los cobros de las presentaciones que realizan juntos, donde ambos interpretan temas conocidos como ‘El Cervecero’, ‘Nos queremos y qué’ y ‘Hasta el fin del mundo’. Pamela respondió que, además de cantar con él, también asume el rol de mánager, comentario que llegó acompañado de una broma sobre el obsequio que le dio al futbolista.

“Yo pues, hermano. Soy su representante. Es que tengo que recuperar lo del bolso. Ahí costó sus monedas. (…) A él le gustaba, creo que me mandaba, así como señales, de todas maneras. Entonces dije: vamos a sorprenderlo”, bromeó.  

Semanas atrás Pamela viajó a Ecuador para sorprender al ‘Aladino’ por su cumpleaños. Además de acompañarlo en la celebración, le regaló un bolso Boston 50 de la marca Goyard, que estaría valorizado en más de 6.500 dólares.

La cantante también aprovechó para enviarle un mensaje: “Por favor, ya llega Navidad, no te olvides mi regalo. (…) Mañana ahora va a salir que soy una interesada”, añadió entre carcajadas.

Destaca la evolución musical del futbolista y anuncia nuevas colaboraciones

Franco también habló sobre la relación profesional que mantienen, especialmente tras el anuncio del ‘Tour Cervecero’. Como se sabe, Cueva decidió incursionar en la música junto a su pareja, y varias de sus colaboraciones ya suman miles de visualizaciones en YouTube.

Según Pamela, otra de las pasiones del futbolista es el canto, y ha mejorado en su técnica. Incluso adelanté que en las próximas presentaciones habrá canciones que Christian interpretará en solitario, además de revelar que ambos trabajan en un nuevo tema.

“Ha mejorado mucho en el canto. Mi orquesta deja de ser Pamela Franco y dice ‘CC 10 y orquesta’. Hay un par de canciones que él cantará solo. Es un show en el escenario y es animador también”, resaltó.

