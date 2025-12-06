HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López asegura que entre Christian Cueva y Pamela Franco no hay amor: ''Es algo momentáneo''

Durante el programa 'Amor y fuego', Pamela López afirmó que Cueva no está enamorado de Pamela Franco, considerándolo un capricho momentáneo.

Pamela López cree que Christian Cueva no está enamorado de Pamela Franco.
Pamela López cree que Christian Cueva no está enamorado de Pamela Franco.

Pamela López volvió a aparecer en el ojo público del mundo del espectáculo tras reavivar la polémica que involucra a su exesposo, Christian Cueva, y a la actual pareja de este, la cantante Pamela Franco. Al ser consultada sobre el tiempo que llevan juntos, la también empresaria no dudó en dar su punto de vista y aseguró que el futbolista, en realidad, no está enamorado de la intérprete de 'Dile la verdad'.

Estas declaraciones causaron sorpresa en la audiencia televisiva, ya que la influencer dejó clara su postura sobre la relación actual entre Christian Cueva y Pamela Franco.



La postura de Pamela López sobre la actual relación de Christian Cueva

Durante la transmisión en vivo del programa 'Amor y fuego', Pamela López se pronunció sobre la relación de su expareja y aseguró que Christian Cueva no está enamorado de Pamela Franco. Según la empresaria, lo que existe entre ambos es solo un capricho por parte del futbolista, y nada de lo que se muestra frente a cámaras o en redes sociales sería real.

“Para mí, eso no es amor, ni se ama a sí mismo. Eso es un capricho, algo momentáneo, que en algún momento va a terminar”, declaró la expareja de Christian Cueva, de quien está separada desde hace dos años.



El distanciamiento de Christian Cueva con sus hijos

Con respecto a la comunicación que tiene con Christian Cueva por los hijos que tienen en común, la propia Pamela López explicó que el futbolista del Emelec no ve a sus primogénitos desde el 10 de noviembre.

''Me mandó un WhatsApp para decirme que quería ver a los bebés porque no los ve desde el 10 de noviembre, no sabe nada. No tiene conocimiento si mis hijos se enferman o si tienen alguna urgencia'', relató.

