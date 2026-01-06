La influencer Lis Padilla anunció su relación con Tania Pineda a mediados de diciembre de 2025. | Foto: composición LR/Instagram

La influencer Lis Padilla anunció su relación con Tania Pineda a mediados de diciembre de 2025. | Foto: composición LR/Instagram

Lis Padilla no se deja intimidar. La creadora digital que conquistó a miles con su recordado baile de 'Son de amores' reafirma su relación con Tania Pineda, pese a los cuestionamientos sobre la autenticidad de su vínculo. En medio de las críticas, la tiktoker de 34 años sorprendió a su pareja con un gesto romántico, dejando claro que su historia se escribe con convicción y cariño.

Fue a mediados de diciembre de 2025 cuando Padilla reveló públicamente su relación con Pineda, joven que comparte con ella no solo la vida, sino también sus raíces: ambas son oriundas de Huicungo, distrito ubicado de San Martín. Desde entonces, su vínculo ha despertado comentarios, pero también muestras de apoyo de quienes celebran su amor.

Lis Padilla responde con romántico detalle para su novia Tania Pineda tras críticas

A través de sus redes sociales, Lis Padilla sorprendió a Tania Pineda con un emotivo video que recopila varias fotografías y momentos de ambas mostrando su complicidad. Entre las imágenes, resalta una en la que la tiktoker le da un beso en la frente a su pareja, gesto que cobra especial significado luego de que fueran cuestionadas por supuestamente no compartir muestras de afecto en público.

El detalle estuvo acompañado por la canción '100 años' de Ha*Ash y Prince Royce, un tema que refuerza la declaración de amor y el deseo de construir un futuro juntas, con versos como "Yo quiero estar 100 años contigo, contigo la vida es mejor".

¿Quién es Tania Pinedo, la novia de la tiktoker Lis Padilla?

Tania Pineda es una joven oriunda de Huicungo, en la región San Martín, el mismo distrito selvático donde nació Lis Padilla. Su nombre saltó a la esfera pública el 17 de diciembre de 2025, cuando la influencer oficializó su relación con ella a través de un emotivo video en el que se aprecia cómo fue la propuesta de Pineda.

De acuerdo con sus redes sociales, Tania estudió negocios internacionales y es operadora de logística internacional actualmente. Además, es aficionada a jugar al fútbol y a hacer turismo a bordo de su motocicleta.