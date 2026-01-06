HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 06 de enero | LR+ Noticias

Espectáculos

Tiktoker Lis Padilla responde con romántico detalle para su novia Tania Pineda tras críticas: "100 años contigo"

La tiktoker Lis Padilla no se intimida ante los comentarios que cuestionan su relación con Tania Pineda, una joven de su natal Huicungo con quien se luce muy enamorada en redes sociales.

La influencer Lis Padilla anunció su relación con Tania Pineda a mediados de diciembre de 2025.
La influencer Lis Padilla anunció su relación con Tania Pineda a mediados de diciembre de 2025. | Foto: composición LR/Instagram

Lis Padilla no se deja intimidar. La creadora digital que conquistó a miles con su recordado baile de 'Son de amores' reafirma su relación con Tania Pineda, pese a los cuestionamientos sobre la autenticidad de su vínculo. En medio de las críticas, la tiktoker de 34 años sorprendió a su pareja con un gesto romántico, dejando claro que su historia se escribe con convicción y cariño.

Fue a mediados de diciembre de 2025 cuando Padilla reveló públicamente su relación con Pineda, joven que comparte con ella no solo la vida, sino también sus raíces: ambas son oriundas de Huicungo, distrito ubicado de San Martín. Desde entonces, su vínculo ha despertado comentarios, pero también muestras de apoyo de quienes celebran su amor.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: María Pía Copello revela que su hijo mayor, Samuel Dyer, le cobra por aparecer en sus videos: 'No ha sido una negociación fácil'

lr.pe

Lis Padilla responde con romántico detalle para su novia Tania Pineda tras críticas

A través de sus redes sociales, Lis Padilla sorprendió a Tania Pineda con un emotivo video que recopila varias fotografías y momentos de ambas mostrando su complicidad. Entre las imágenes, resalta una en la que la tiktoker le da un beso en la frente a su pareja, gesto que cobra especial significado luego de que fueran cuestionadas por supuestamente no compartir muestras de afecto en público.

El detalle estuvo acompañado por la canción '100 años' de Ha*Ash y Prince Royce, un tema que refuerza la declaración de amor y el deseo de construir un futuro juntas, con versos como "Yo quiero estar 100 años contigo, contigo la vida es mejor".

PUEDES VER: Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: 'Producto de su esfuerzo'

lr.pe

¿Quién es Tania Pinedo, la novia de la tiktoker Lis Padilla?

Tania Pineda es una joven oriunda de Huicungo, en la región San Martín, el mismo distrito selvático donde nació Lis Padilla. Su nombre saltó a la esfera pública el 17 de diciembre de 2025, cuando la influencer oficializó su relación con ella a través de un emotivo video en el que se aprecia cómo fue la propuesta de Pineda.

De acuerdo con sus redes sociales, Tania estudió negocios internacionales y es operadora de logística internacional actualmente. Además, es aficionada a jugar al fútbol y a hacer turismo a bordo de su motocicleta.

Notas relacionadas
Melissa Klug publica curioso mensaje tras dejarse de seguir con Jesús Barco en redes: “Tiempo de reconocer nuestro valor”

Melissa Klug publica curioso mensaje tras dejarse de seguir con Jesús Barco en redes: “Tiempo de reconocer nuestro valor”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria se luce en mercado de Londres tras quejarse de los altos precios en Suiza: "¿Probamos o no probamos?"

Alejandra Baigorria se luce en mercado de Londres tras quejarse de los altos precios en Suiza: "¿Probamos o no probamos?"

LEER MÁS
María Pía Copello revela que su hijo mayor, Samuel Dyer, le cobra por aparecer en sus videos: "No ha sido una negociación fácil"

María Pía Copello revela que su hijo mayor, Samuel Dyer, le cobra por aparecer en sus videos: "No ha sido una negociación fácil"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Carrillo, famoso actor de telenovelas, reveló que mantuvo una relación de tres años con la actual presidenta de Venezuela: "Ha sido el gran amor de mi vida"

Fernando Carrillo, famoso actor de telenovelas, reveló que mantuvo una relación de tres años con la actual presidenta de Venezuela: "Ha sido el gran amor de mi vida"

LEER MÁS
Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

LEER MÁS
Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

LEER MÁS
Nelly Rossinelli impacta al mostrar su departamento con ‘parque de diversiones’ para sus gatos y lujos que asombran

Nelly Rossinelli impacta al mostrar su departamento con ‘parque de diversiones’ para sus gatos y lujos que asombran

LEER MÁS
Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: “No tengo un doble discurso”

Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: “No tengo un doble discurso”

LEER MÁS
Antonio Pavón es sorprendido con serenata de cumpleaños por su novia e hijo: "Por más aventuras juntos"

Antonio Pavón es sorprendido con serenata de cumpleaños por su novia e hijo: "Por más aventuras juntos"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Espectáculos

Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: "Este es mi secreto"

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Melissa Klug publica curioso mensaje tras dejarse de seguir con Jesús Barco en redes: “Tiempo de reconocer nuestro valor”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025