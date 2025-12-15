Leonard León sorprende tras compartir escenario con Pamela Franco en San Martín de Porres: " En la música todo se puede"
Por primera vez, Leonard León y Pamela Franco compartieron escenario durante un evento benéfico por Navidad. El show generó todo tipo de reacciones en redes sociales.
- Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden al público con show en SMP: "Hasta el fin del mundo, mi amor"
- Pamela Franco sorprende al revelar ser mánager de Christian Cueva y bromea: “Tengo que recuperar lo del bolso”
Leonard León y Pamela Franco sorprendieron al público al presentarse juntos por primera vez en un evento benéfico realizado en San Martín de Porres. La presentación llamó la atención, pues reunió al padre de los hijos de Karla Tarazona y a la expareja de Christian Domínguez, progenitor de la única hija de la cantante chimbotana.
Aunque el hecho se volvió rápidamente viral, lo que más destacó entre los asistentes fue la buena química entre ambos artistas, quienes interpretaron el tema 'Cómo voy a olvidarte', de Los Ángeles Azules. "Justo antes de bajar del escenario le dije que ya se viene la colaboración. En la música todo se puede”, expresó Leonard León para un medio local.
TE RECOMENDAMOS
EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Christian Domínguez lanza contundente mensaje sobre conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León: 'Un tema de respeto a mi señora'
Leonard León y Pamela Franco juntos en el escenario
En declaraciones para Trome, Leonard León elogió a Pamela Franco y reveló que fue la intérprete de 'Dile la verdad' quien lo invitó a participar del evento. El cantante minimizó cualquier polémica por compartir escenario con ella y priorizó el objetivo solidario de la presentación. "Un día antes ensayamos y fue suficiente para que todo esté listo" comentó el exintegrante del Grupo 5.
Tras su actuación, Leonard se mostró interesado en realizar una colaboración musical con Pamela Franco. "Es la primera vez que compartimos escenario, pero cuando hay talento, todo fluye. Desde el ensayo todo ha salido bien", afirmó. El público, por su parte, manifestó su entusiasmo y expresó su deseo de volver a verlos cantar juntos.
PUEDES VER: Pamela Franco expone a Christian Cueva y asegura que perdió las ganas de jugar fútbol: 'Hay cosas que ustedes desconocen'
Karla Tarazona se pronuncia
La inesperada presentación de Leonard León y Pamela no pasó desapercibida. Karla Tarazona, expareja del cantante, fue consultada al respecto, pero prefirió marcar distancia. "No opino de cosas que no me interesan", declaró. Luego añadió: “A veces tengo que opinar de algunos temas lamentables y asquerosos por el trabajo, pero, de manera personal, no me interesa hablar", aseguró.
Quien también se pronunció fue Norka Ascue y lanzó una dura crítica: “El hambre con la necesidad se juntó", afirmó. Según su opinión, tanto Leonard León como Pamela Franco solo buscar ‘figuretear’ y mantenerse en el centro de la atención mediática.