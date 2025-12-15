HOYSuscripcion LR Focus

Leonard León sorprende tras compartir escenario con Pamela Franco en San Martín de Porres: " En la música todo se puede"

Por primera vez, Leonard León y Pamela Franco compartieron escenario durante un evento benéfico por Navidad. El show generó todo tipo de reacciones en redes sociales. 

Pamela Franco y Leonard León juntos en el escenario Foto: Composición LR
Pamela Franco y Leonard León juntos en el escenario Foto: Composición LR

Leonard León y Pamela Franco sorprendieron al público al presentarse juntos por primera vez en un evento benéfico realizado en San Martín de Porres. La presentación llamó la atención, pues reunió al padre de los hijos de Karla Tarazona y a la expareja de Christian Domínguez, progenitor de la única hija de la cantante chimbotana.

Aunque el hecho se volvió rápidamente viral, lo que más destacó entre los asistentes fue la buena química entre ambos artistas, quienes interpretaron el tema 'Cómo voy a olvidarte', de Los Ángeles Azules. "Justo antes de bajar del escenario le dije que ya se viene la colaboración. En la música todo se puede”, expresó Leonard León para un medio local.

PUEDES VER: Christian Domínguez lanza contundente mensaje sobre conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León: 'Un tema de respeto a mi señora'

lr.pe

Leonard León y Pamela Franco juntos en el escenario

En declaraciones para Trome, Leonard León elogió a Pamela Franco y reveló que fue la intérprete de 'Dile la verdad' quien lo invitó a participar del evento. El cantante minimizó cualquier polémica por compartir escenario con ella y priorizó el objetivo solidario de la presentación. "Un día antes ensayamos y fue suficiente para que todo esté listo" comentó el exintegrante del Grupo 5.

Tras su actuación, Leonard se mostró interesado en realizar una colaboración musical con Pamela Franco. "Es la primera vez que compartimos escenario, pero cuando hay talento, todo fluye. Desde el ensayo todo ha salido bien", afirmó. El público, por su parte, manifestó su entusiasmo y expresó su deseo de volver a verlos cantar juntos.

PUEDES VER: Pamela Franco expone a Christian Cueva y asegura que perdió las ganas de jugar fútbol: 'Hay cosas que ustedes desconocen'

lr.pe

Karla Tarazona se pronuncia

La inesperada presentación de Leonard León y Pamela no pasó desapercibida. Karla Tarazona, expareja del cantante, fue consultada al respecto, pero prefirió marcar distancia. "No opino de cosas que no me interesan", declaró. Luego añadió: “A veces tengo que opinar de algunos temas lamentables y asquerosos por el trabajo, pero, de manera personal, no me interesa hablar", aseguró.

Quien también se pronunció fue Norka Ascue y lanzó una dura crítica: “El hambre con la necesidad se juntó", afirmó. Según su opinión, tanto Leonard León como Pamela Franco solo buscar ‘figuretear’ y mantenerse en el centro de la atención mediática.

Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden al público con show en SMP: "Hasta el fin del mundo, mi amor"

Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden al público con show en SMP: "Hasta el fin del mundo, mi amor"

Pamela Franco sorprende al revelar ser mánager de Christian Cueva y bromea: “Tengo que recuperar lo del bolso”

Pamela Franco sorprende al revelar ser mánager de Christian Cueva y bromea: “Tengo que recuperar lo del bolso”

Pamela Franco expone a Christian Cueva y asegura que perdió las ganas de jugar fútbol: "Hay cosas que ustedes desconocen"

Pamela Franco expone a Christian Cueva y asegura que perdió las ganas de jugar fútbol: "Hay cosas que ustedes desconocen"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Brunella Horna presume lujoso intercambio de regalos que organizó junto con su esposo Richard Acuña: "Con amigos"

Brunella Horna presume lujoso intercambio de regalos que organizó junto con su esposo Richard Acuña: "Con amigos"

Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

Yarita Lizeth y Alejandro Paucar sorprenden con su relación: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

Yarita Lizeth y Alejandro Paucar sorprenden con su relación: ¿cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad?

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

Tilsa Lozano confiesa que le preparaba lonchera a 'Miguelón' a escondidas de Jackson Mora: "Un plato de comida no se le niega a nadie"

Tilsa Lozano confiesa que le preparaba lonchera a 'Miguelón' a escondidas de Jackson Mora: "Un plato de comida no se le niega a nadie"

Leonard León sorprende tras compartir escenario con Pamela Franco en San Martín de Porres: " En la música todo se puede"

