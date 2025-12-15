Leonard León sorprende tras compartir escenario con Pamela Franco en San Martín de Porres: " En la música todo se puede"

Leonard León y Pamela Franco sorprendieron al público al presentarse juntos por primera vez en un evento benéfico realizado en San Martín de Porres. La presentación llamó la atención, pues reunió al padre de los hijos de Karla Tarazona y a la expareja de Christian Domínguez, progenitor de la única hija de la cantante chimbotana.

Aunque el hecho se volvió rápidamente viral, lo que más destacó entre los asistentes fue la buena química entre ambos artistas, quienes interpretaron el tema 'Cómo voy a olvidarte', de Los Ángeles Azules. "Justo antes de bajar del escenario le dije que ya se viene la colaboración. En la música todo se puede”, expresó Leonard León para un medio local.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Leonard León y Pamela Franco juntos en el escenario

En declaraciones para Trome, Leonard León elogió a Pamela Franco y reveló que fue la intérprete de 'Dile la verdad' quien lo invitó a participar del evento. El cantante minimizó cualquier polémica por compartir escenario con ella y priorizó el objetivo solidario de la presentación. "Un día antes ensayamos y fue suficiente para que todo esté listo" comentó el exintegrante del Grupo 5.

Tras su actuación, Leonard se mostró interesado en realizar una colaboración musical con Pamela Franco. "Es la primera vez que compartimos escenario, pero cuando hay talento, todo fluye. Desde el ensayo todo ha salido bien", afirmó. El público, por su parte, manifestó su entusiasmo y expresó su deseo de volver a verlos cantar juntos.

Karla Tarazona se pronuncia

La inesperada presentación de Leonard León y Pamela no pasó desapercibida. Karla Tarazona, expareja del cantante, fue consultada al respecto, pero prefirió marcar distancia. "No opino de cosas que no me interesan", declaró. Luego añadió: “A veces tengo que opinar de algunos temas lamentables y asquerosos por el trabajo, pero, de manera personal, no me interesa hablar", aseguró.

Quien también se pronunció fue Norka Ascue y lanzó una dura crítica: “El hambre con la necesidad se juntó", afirmó. Según su opinión, tanto Leonard León como Pamela Franco solo buscar ‘figuretear’ y mantenerse en el centro de la atención mediática.