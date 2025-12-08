HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela Franco desata risas al hacer broma sobre embarazo con Christian Cueva: "Se viene un hijo"

Pamela Franco sorprendió con una frase que abrió una nueva ola de comentarios sobre su relación con Christian Cueva.

Pamela Franco desata risas al hacer broma sobre embarazo con Christian Cueva: “Se viene un hijo”
Pamela Franco desata risas al hacer broma sobre embarazo con Christian Cueva: “Se viene un hijo”

Tras un año marcado por tensiones, críticas y más de una controversia mediática, Pamela Franco volvió a ubicarse en el centro de la atención al soltar una inesperada frase sobre su vida sentimental con Christian Cueva.

La artista apareció en 'El Reventonazo de la Chola' y, en plena conversación sobre el vínculo con el futbolista, soltó una declaración que fue parte de una broma, pero dejó atónitos a todos los presentes: “Se viene un hijo”.

Pamela Franco bromea sobre embarazo

La intérprete acudió al espacio televisivo para aclarar dudas sobre su relación, una vez que las redes cuestionaron el costoso regalo que entregó a Cueva por su cumpleaños. El detalle consistió en una mochila de marca exclusiva que, según los comentarios del público, tendría un precio elevado.

Durante la entrevista, la cumbiambera decidió relajar el ambiente y lanzó una frase inesperada mientras se sostenía el abdomen, simulando un vientre abultado. “Se viene una sorpresita. La verdad que sí, se viene un hijo”, expresó en tono pícaro, lo que desató risas en el estudio y motivó la intervención de la popular ‘tía Zoila’, quien empezó a cantar 'Yo te esperaba'.

Pamela López no cree en el amor de Cueva y Franco

Mientras tanto, Pamela López, exesposa del futbolista, volvió a pronunciarse sobre el vínculo. Durante su participación en Amor y Fuego del último 5 de enero, aseguró que Christian Cueva no sentiría amor genuino por Pamela Franco.

“Para mí, eso no es amor, ni se ama a sí mismo. Eso es un capricho, algo momentáneo, que en algún momento va a terminar”, afirmó, dejando abierta la discusión sobre el futuro de la pareja.

