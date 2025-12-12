HOYSuscripcion LR Focus

Christian Cueva pierde los papeles contra reportera de ‘América hoy’: “Este micro no lo quiero”

Christian Cueva reaccionó de forma contundente frente a cámaras luego de ser cuestionado sobre su vida personal.

Tras la presentación de Pamela Franco y Christian Cueva en San Martín de Porres, el jugador mostró evidente molestia ante los medios. En todo momento, quiso evitar dar declaraciones y rechazó la cercanía de reporteros y cámaras. En un primer contacto, señaló con ironía: “Este micro no lo quiero”, refiriéndose al equipo que sostenía la periodista de ‘América hoy’.

El ambiente se tornó tenso mientras diversos profesionales intentaban obtener comentarios sobre su vida privada. Las imágenes recopiladas por el programa evidenciaron la incomodidad de ‘Aladino’, quien mantuvo una actitud distante y directa durante todo el encuentro.

Christian Cueva arremete contra la prensa

Frente a cámaras y micrófonos de diferentes programas de espectáculos, el futbolista exigió respeto y límites ante preguntas sobre sus hijos. Aclaró que no toleraría más cuestionamientos sobre temas familiares, y lanzó una advertencia contundente a los periodistas presentes.

“Miren que les estoy atendiendo, nunca atiendo a nadie y ustedes saben. Se están yendo de avance, yo estoy tranquilo y feliz. Lo único que le puedo decir a ustedes es que los temas de mis hijos, no los toco. 2 años me han estado jo....”, indicó. Además, rechazó besar a Pamela Franco frente a cámaras, explicando que no estaba dispuesto a generar espectáculo sin recibir la remuneración correspondiente.

Christian Cueva se enfrenta contra reportera de 'América Hoy'

La tensión alcanzó su punto máximo cuando ‘Aladino’ se dirigió a la periodista de ‘América hoy’ con un mensaje firme. El futbolista cuestionó la manera en que se le realizaban las entrevistas y exigió respeto sobre su vida privada y decisiones personales.

“Piensa, tú me dices a mí si soy feliz, yo te respondí que sí. Ella es muy política, yo te voy a decir la verdad. Antes de hablar de alguien, investiguen. Primero investiguen su vida, tú a mí no me has pagado nunca, yo soy como soy. Quien hable de mí, tápense la boca", concluyó frente a cámaras, dejando claro su rechazo a comentarios invasivos y poco respetuosos.

