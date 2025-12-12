Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden al público con show en SMP: "Hasta el fin del mundo, mi amor"

Franco y Cueva protagonizaron un momento especial durante el show de la cantante. Foto: Composición LR

Franco y Cueva protagonizaron un momento especial durante el show de la cantante. Foto: Composición LR

Pamela Franco volvió a ser el centro de atención anoche tras presentarse en un evento realizado en el Polideportivo ‘Las Dalias del Norte’, en Naranjal, distrito de San Martín de Porres, donde compartió escenario con otros artistas.

La cantante de cumbia hizo corear al público con su repertorio; sin embargo, uno de los momentos más ovacionados fue la aparición de Christian Cueva en plena tarima para cantar a dúo con su pareja.

TE RECOMENDAMOS REVELADOR: EL VERDADERO ORIGEN DE NAVIDAD Y OTRAS FIESTAS PAGANAS” | ASTROMOOD

Christian Cueva aparece en concierto de Pamela Franco en SMP

El futbolista llegó al recinto mientras Franco interpretaba ‘Hasta el fin del mundo’, tema que grabaron juntos y que alcanzó gran popularidad en YouTube. Fiel a su estilo, el ‘Aladino’ tomó el micrófono y se unió al show, desatando la emoción del público.

Pamela Franco, sonriente, continuó la presentación a su lado, evidenciando la cercanía y complicidad entre ambos. Hasta el fin del mundo, mi amor”, expresó la ex Alma Bella en plena interpretación.

Además del tema, la pareja deleitó a los asistentes con sus versiones de ‘Nos queremos y qué’ y ‘Siempre te amaré’, demostrando su buena relación en el escenario.

Cueva sorprende con comentario sobre matrimonio

En otro momento del concierto, los asistentes comenzaron a gritar “beso”, lo que generó un intercambio inesperado. Entre risas, Christian Cueva soltó una frase que captó la atención de todos. “Aquí en el distrito de San Martín me voy a casar. De verdad, me voy a casar”, dijo, dejando sorprendida a Pamela Franco.

La artista optó por seguir con el show sin profundizar en el comentario. “Escúchame, le cantamos al amor”, respondió, manteniendo el ánimo del público.