🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Espectáculos

Melissa Klug descarta reconciliación con Jesús Barco tras beso en televisión: "Deseo que mi hija tenga a su padre presente"

La 'Blanca de Chucuito' reveló que ve muy lejana una reconciliación con el padre de su hija, pese al beso que se dieron en el programa de la Chola Chabuca.

Melissa Klug y Jesús Barco tienen una hija. Foto: composición LR/captura América TV
Melissa Klug y Jesús Barco tienen una hija. Foto: composición LR/captura América TV

Melissa Klug se sinceró sobre su situación sentimental con Jesús Barco y dejó en claro que, pese al beso que protagonizaron en el programa ‘Esta noche’, no existe una reconciliación entre ambos. La empresaria confirmó que continúa separada del futbolista, padre de su hija menor, y aseguró que ve “muy lejana” la posibilidad de retomar su relación tras dejarse de seguir en Instagram.

“Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados”, expresó la popular ‘Blanca de Chucuito’ en entrevista con trome. Sin embargo, la empresaria fue clara al afirmar que, aunque intentaron acercarse, la relación no prosperó. “Deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente”, señaló.

Melissa Klug se sincera y explica por qué acepta que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán: 'Mi prioridad es proteger su estabilidad'

lr.pe

Melissa Klug revela que sigue separada de Jesús Barco y asegura que "siempre serán familia"

La empresaria confirmó que inició el 2026 soltera y que, a pesar de los intentos por recuperar su hogar, la reconciliación con Jesús Barco no se concretó. “Estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano”, afirmó en recientes declaraciones.

Además, la madre de Samahara Lobatón explicó que, aunque la relación sentimental no continúa, siempre mantendrán un vínculo por su hija. “Igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia”, aseguró. A ello se suma que, al ser consultada sobre una posible nueva oportunidad en el amor con Jesús Barco, respondió. “Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios…”, declaró

Jesús Barco y Melissa Klug. Foto: América TV

Jesús Barco y Melissa Klug. Foto: América TV

Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: 'Este es mi secreto'

lr.pe

Melissa Klug no pasó Año Nuevo con Jesús barco

La popular ‘Blanca de Chucuito’ prefirió pasar Año Nuevo con sus hijas y familiares cercanos y no como acostumbraba en ocasiones anteriores cuando celebraba fiestas de fin de año con Jesús Barco. "Mis hijos, en esta oportunidad, se fueron al sur con amigos y familiares”, confesó la empresaria.

Por otro lado, Melissa Klug aseguró que se encuentra completamente enfocada en sus proyectos personales y profesionales. “Ya está todo listo para que llegue mi otro contenedor, seguir en mi emprendimiento de MK Home, continuar trabajando con estéticas y hacer campañas, yo estoy en todo lo que sea trabajo”, señaló.

Melissa Klug publica curioso mensaje tras dejarse de seguir con Jesús Barco en redes: "Tiempo de reconocer nuestro valor"

Melissa Klug publica curioso mensaje tras dejarse de seguir con Jesús Barco en redes: "Tiempo de reconocer nuestro valor"

¿Problemas? Melissa Klug y Jesús Barco dejan de seguirse en Instagram tras supuesta reconciliación

¿Problemas? Melissa Klug y Jesús Barco dejan de seguirse en Instagram tras supuesta reconciliación

Melissa Klug se sincera y explica por qué acepta que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán: "Mi prioridad es proteger su estabilidad"

Melissa Klug se sincera y explica por qué acepta que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán: "Mi prioridad es proteger su estabilidad"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

Madre del actor Santiago Suárez se conmueve por emprendimiento de marcianos de su hijo: "Me emociona verlo así"

Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: "Este es mi secreto"

Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: "Este es mi secreto"

Rossy War revela por qué no asistió al cumpleaños de Juan Gabriel, pese a que el 'Divo de Juárez' la invitó a cantar: "Ahora me jalo los pelos"

Rossy War revela por qué no asistió al cumpleaños de Juan Gabriel, pese a que el 'Divo de Juárez' la invitó a cantar: "Ahora me jalo los pelos"

