Melissa Klug se sinceró sobre su situación sentimental con Jesús Barco y dejó en claro que, pese al beso que protagonizaron en el programa ‘Esta noche’, no existe una reconciliación entre ambos. La empresaria confirmó que continúa separada del futbolista, padre de su hija menor, y aseguró que ve “muy lejana” la posibilidad de retomar su relación tras dejarse de seguir en Instagram.

“Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados”, expresó la popular ‘Blanca de Chucuito’ en entrevista con trome. Sin embargo, la empresaria fue clara al afirmar que, aunque intentaron acercarse, la relación no prosperó. “Deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente”, señaló.

Melissa Klug revela que sigue separada de Jesús Barco y asegura que "siempre serán familia"

La empresaria confirmó que inició el 2026 soltera y que, a pesar de los intentos por recuperar su hogar, la reconciliación con Jesús Barco no se concretó. “Estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano”, afirmó en recientes declaraciones.

Además, la madre de Samahara Lobatón explicó que, aunque la relación sentimental no continúa, siempre mantendrán un vínculo por su hija. “Igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia”, aseguró. A ello se suma que, al ser consultada sobre una posible nueva oportunidad en el amor con Jesús Barco, respondió. “Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios…”, declaró

Jesús Barco y Melissa Klug. Foto: América TV

Melissa Klug no pasó Año Nuevo con Jesús barco

La popular ‘Blanca de Chucuito’ prefirió pasar Año Nuevo con sus hijas y familiares cercanos y no como acostumbraba en ocasiones anteriores cuando celebraba fiestas de fin de año con Jesús Barco. "Mis hijos, en esta oportunidad, se fueron al sur con amigos y familiares”, confesó la empresaria.

Por otro lado, Melissa Klug aseguró que se encuentra completamente enfocada en sus proyectos personales y profesionales. “Ya está todo listo para que llegue mi otro contenedor, seguir en mi emprendimiento de MK Home, continuar trabajando con estéticas y hacer campañas, yo estoy en todo lo que sea trabajo”, señaló.