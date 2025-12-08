Christian Cueva no descartó la posibilidad de convertirse en padre con Pamela Franco: "Tenemos experiencia"

Christian Cueva llegó como invitado al podcast 'La manada' en YouTube y fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en padre junto a Pamela Franco. El futbolista comentó que, por ahora, está enfocado en su trabajo y no descartó la posibilidad de una boda con la cantante de cumbia. Afirmó que está muy enamorado, aunque primero debe resolver algunos problemas legales con su expareja, Pamela López.

Christian Cueva no descarta la posibilidad de convertirse nuevamente en padre

Durante la entrevista en el podcast 'La manada', Christian Cueva sorprendió al referirse a la posibilidad de convertirse en padre junto a Pamela Franco, con quien tiene una relación de aproximadamente un año. El futbolista aclaró que por el momento, ambos están enfocados en sus trabajos y en brindar estabilidad a sus hijos, pero no descartó que más adelante puedan tomar esa decisión.

"Para nosotros, hoy por hoy, la prioridad es trabajar nuestros hijos. No te digo con esto que no lo tengamos pensado y eso. Pero hoy por hoy es eso. Más adelante, qué sé yo, ¿no? Porque tenemos experiencia de ser padres. Correcto. Y tú sabes que ser padre es una responsabilidad y hay que pensar bien las cosas", resaltó.

Christian Cueva tendría intenciones de casarse con Pamela Franco

Por otro lado, Cueva comentó que está muy enamorado de Pamela Franco y que el siguiente paso sería el matrimonio, pero enfatizó que debe solucionar sus problemas legales.

"Yo estoy enamorado y quiero todo con la mujer que estoy hoy. Pero tengo que llevar mis cosas, mis procesos que tengo, bueno, que ya lo saben, ¿no? Que es algo público, que no los hablo, la verdad. Una vez terminado todo, yo sé que las cosas se van a dar, tengo muchas cosas en la mente, como persona, como papá, como jugador, como ser humano, como pareja, todo. Entonces, estoy tranquilo esperando que las cosas realmente se terminen. El tema legal que siga su curso y yo pueda estar tranquilo también", aclaró

El ahora futbolista del club peruano Juan Pablo II, comentó que uno de los motivos de su contratación en el equipo de Juan Pablo II son sus hijos y su pareja. Señaló que su deseo es estar más cerca de ellos.