Policía interviene a Cristorata mientras manejaba y le pide DNI, pero streamer sorprende: "No lo traje"
Durante el control de identidad, Cristorata no pudo presentar su DNI y realizó bromas inadecuadas con el efectivo. Su comportamiento provocó críticas en redes.
Un momento bastante polémico protagonizado por el streamer Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, se viralizó en Kick. Todo ocurrió cuando un policía lo intervino mientras estaba conduciendo su auto y transmitía en dicha plataforma. Durante el control, el efctivo le pidió su número de DNI o el documento físico para confirmar su identidad. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el creador de contenido admitió que no lo tenía a mano y que ni siquiera recordaba su número.
La escena está generando críticas por la actitud del streamer ante la autoridad policial. No es la primera vez que el creador de contenido genera polémica por su cuestionable comportamiento ante policías. En el 2022, fue llevado a la comisaría al intentar jugarle una broma a dos efectivos de la Policía.
Streamer Cristorata protagoniza polémico comportamiento durante control de identidad
El momento se tornó tenso cuando Cristorata no se tomó en serio la intervención y comenzó a bromear con el policía, sacando objetos y haciendo comentarios inadecuados. Esta actitud incomodó al agente, quien le recordó que se trataba de un procedimiento normal y que solo bastaba con mencionarle su número de DNI o entregarle en físico. "No es que no lo tengo. Lo que pasa es que no lo traje, hermano. No me acuerdo", indicó el streamer.
Después de varios minutos, Cristorata logró comunicarse con su hermano, quien le dio la información necesaria para que el policía pudiera verificar su identidad y dejarlo ir. Antes de finalizar el control, el agente fue claro al establecer límites.
"Simplemente, es control de identidad, te he pedido tu DNI, nada más. Respetos guardan respetos. No sé con qué tipo de personas o policías te toca, pero esas 'chistosadas' que haces, de sacarme tu papel higiénico, toallas higiénicas, eso no lo hagas conmigo, no lo hagas, tienes que saber con qué tipo de personas hacerlo", indicó el efectivo.
Este episodio generó indignación y un intenso debate en las redes sobre el comportamiento que muestran los influencers durante una intervención policial.