Natalia Málaga habló sin rodeos sobre cómo su hija reaccionó frente a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Eva Ayllón. Durante años, la cercanía entre la entrenadora de vóley y la cantante criolla generó especulaciones en la farándula, pero recientemente Málaga fue tajante al aclarar que entre ellas existe solo una sólida amistad y una relación profesional, pues además de ser su confidente, también ejerce como su mánager.

En una reciente entrevista en el podcast de Magaly Medina, la exvoleibolista reveló que Naty Zevallos, su hija con el exfutbolista de Alianza Lima Gustavo Zevallos, llegó a incomodarse por esos comentarios. Según contó, la joven, hoy de 29 años, mostró ciertas actitudes influenciadas por las especulaciones, lo que la llevó a confrontarla con firmeza para dejar en claro la verdad.

Natalia Málaga revela que su hija se incomodó por rumores con Eva Ayllón

La confesión se realizó en el podcast de Magaly Medina, cuando la popular 'Urraca' le preguntó sin filtro a Natalia Málaga si su hija, a diferencia de los de Eva, sentía celos de su amistad con Eva Ayllón. Esto sucedió después de que la entrenadora de vóley profundizara sobre su relación con la cantante criolla, tanto a nivel profesional como personal, destacando grandes momentos como un viaje junto a otras amigas cercanas y anécdotas de cuando recién se conocieron gracias a Leyla Chihuán, en 2013.

Ante ello, la exvoleibolista compartió que actualmente no era así, pero reconoció la incomodidad que llegó a sentir Naty. "Al principio empezó a tener muchas actitudes, un poquito medio que se molestaba. Entonces hablé con ella bien serio, y como amiga. Ella andaba como una especie de celos, inmadura. Tendría 17 años, 15. Pensaría tanta huev*** que hablan", afirmó.

"No la quiero para casarme": Natalia Málaga confiesa qué le dijo a su hija sobre Eva Ayllón

Más adelante, Natalia Málaga confirmó que su hija llegó a escuchar los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Eva Ayllón. "El tema yo creo que para nadie es agradable", señaló la exvoleibolista, quien además recalcó que no tiene ningún inconveniente con la diversidad de orientación sexual. "Yo también, no tengo ningún problema con que haya amigas, conocidas, que tengan esta su pareja, estas opciones", añadió.

En esa línea, la entrenadora del club Géminis de Comas reveló que decidió confrontar a Naty para aclararle no solo cuál era su verdadero vínculo con la intérprete de 'Mal paso', sino también la importancia de cuidar a las amistades. "Me imagino que por la inmadurez lo debe haber tomado mal. Le hablé muy claro y le dije: 'Te lo estoy diciendo yo. Tú a él (el entonces enamorado de su hija) es tu amigo, tu enamorado. Tú lo quieres para casarte, tal vez en un futuro. Eva es mi amiga, no es mi enamorada, menos la quiero para casarme. Que te queden las cosas bien claras. Y nunca pierdas a tus amigas porque por una estupid** así tus amigas se van de tu lado y al final te quedas sola'", sentenció.