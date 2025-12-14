Tras alejarse de la televisión y mantenerse enfocada en su familia y proyectos personales, Maju Mantilla reapareció en redes sociales para celebrar un momento especial junto a Gustavo Salcedo. Pese a la mediática separación que ambos atraviesan, la exreina de belleza y el padre de sus hijos coincidieron para acompañar a su hijo en un importante logro deportivo.

A través de Instagram, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo compartieron emotivos mensajes dedicados a su hijo mayor, quien logró alzar la copa en un campeonato junto a su equipo.

Maju y Gustavo Salcedo celebran importante logro de su hijo

El menor fue el protagonista de este especial momento y utilizó sus propias redes sociales para compartir su alegría. En una fotografía junto a su madre, el niño le dedicó un emotivo mensaje: “Te quiero mucho, ma. Gracias por todo”. Maju Mantilla no dudó en responder con orgullo y emoción: “Felicitaciones, campeón. Siempre orgullosa de ti”.

De la misma manera, el pequeño posó en otra imagen junto a su padre, Gustavo Salcedo, a quien le escribió: “Te quiero mucho, viejito. Gracias por todo”. El empresario respondió con un breve pero significativo mensaje: “Bravo campeón”. Aunque los padres no aparecieron juntos en una misma fotografía, ambos estuvieron presentes en este logro, acompañando y celebrando a su hijo desde su rol como padres.

Maju admite que perdonó a Gustavo Salcedo tras supuesta infidelidad

En declaraciones al programa 'Amor y fuego', Maju Mantilla se refirió brevemente a su situación personal y al difícil momento que ha enfrentado tras la exposición mediática de su separación. Al ser consultada por el reportero sobre cómo se encuentra actualmente, la exreina de belleza agradeció el apoyo recibido y aseguró que busca recuperar la calma.

La pregunta más directa fue sobre si había perdonado a Gustavo Salcedo luego de la crisis que enfrentaron como pareja. Sin rodeos, Maju respondió con firmeza: “Sí”, dejando entrever que ha decidido cerrar ese capítulo y avanzar, priorizando la estabilidad emocional de su familia.