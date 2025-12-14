HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Espectáculos

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

La exreina de belleza y su aún esposo, Gustavo Salcedo, coincidieron en un evento para acompañar a su hijo y celebrar su importante logro deportivo.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla tienen dos hijos. Foto: composición LR/Instagram
Gustavo Salcedo y Maju Mantilla tienen dos hijos. Foto: composición LR/Instagram

Tras alejarse de la televisión y mantenerse enfocada en su familia y proyectos personales, Maju Mantilla reapareció en redes sociales para celebrar un momento especial junto a Gustavo Salcedo. Pese a la mediática separación que ambos atraviesan, la exreina de belleza y el padre de sus hijos coincidieron para acompañar a su hijo en un importante logro deportivo.

A través de Instagram, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo compartieron emotivos mensajes dedicados a su hijo mayor, quien logró alzar la copa en un campeonato junto a su equipo.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina: 'Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas'

lr.pe

Maju y Gustavo Salcedo celebran importante logro de su hijo

El menor fue el protagonista de este especial momento y utilizó sus propias redes sociales para compartir su alegría. En una fotografía junto a su madre, el niño le dedicó un emotivo mensaje: “Te quiero mucho, ma. Gracias por todo”. Maju Mantilla no dudó en responder con orgullo y emoción: “Felicitaciones, campeón. Siempre orgullosa de ti”.

De la misma manera, el pequeño posó en otra imagen junto a su padre, Gustavo Salcedo, a quien le escribió: “Te quiero mucho, viejito. Gracias por todo”. El empresario respondió con un breve pero significativo mensaje: “Bravo campeón”. Aunque los padres no aparecieron juntos en una misma fotografía, ambos estuvieron presentes en este logro, acompañando y celebrando a su hijo desde su rol como padres.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y Darinka Ramírez organizaron fiestas separadas por el cumpleaños de su hija: 'El regalo más bonito'

lr.pe

Maju admite que perdonó a Gustavo Salcedo tras supuesta infidelidad

En declaraciones al programa 'Amor y fuego', Maju Mantilla se refirió brevemente a su situación personal y al difícil momento que ha enfrentado tras la exposición mediática de su separación. Al ser consultada por el reportero sobre cómo se encuentra actualmente, la exreina de belleza agradeció el apoyo recibido y aseguró que busca recuperar la calma.

La pregunta más directa fue sobre si había perdonado a Gustavo Salcedo luego de la crisis que enfrentaron como pareja. Sin rodeos, Maju respondió con firmeza: “Sí”, dejando entrever que ha decidido cerrar ese capítulo y avanzar, priorizando la estabilidad emocional de su familia.

Notas relacionadas
Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona a exproductor de Maju Mantilla: “Ha caído en gruesas contradicciones”

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona a exproductor de Maju Mantilla: “Ha caído en gruesas contradicciones”

LEER MÁS
Exproductor de Maju Mantilla reaparece tras disculpas de Gustavo Salcedo, pero tiene insólita reacción con reportero de 'Amor y fuego'

Exproductor de Maju Mantilla reaparece tras disculpas de Gustavo Salcedo, pero tiene insólita reacción con reportero de 'Amor y fuego'

LEER MÁS
Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tula Rodríguez llora al darle conmovedora sorpresa a su hija Valentina Carmona por finalizar el colegio: “La mamá más orgullosa”

Tula Rodríguez llora al darle conmovedora sorpresa a su hija Valentina Carmona por finalizar el colegio: “La mamá más orgullosa”

LEER MÁS
Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

LEER MÁS
Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

LEER MÁS
Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima: "Yo lo ampayé"

Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima: "Yo lo ampayé"

LEER MÁS
Valentino Palacios, figura de ‘EEG’, rompe su silencio tras ser acusado de criticar a Pol Deportes: “Me perjudica”

Valentino Palacios, figura de ‘EEG’, rompe su silencio tras ser acusado de criticar a Pol Deportes: “Me perjudica”

LEER MÁS
Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025