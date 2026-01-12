HOYSuscripcion LR Focus

Dayiro Castañeda, tras varios años alejado de las pantallas, reaparece y se apodera de los escenarios como cantante de cumbia

Dayiro Castañeda, uno de los niños talentos más recordados de la televisión, contó que se formó musicalmente por recomendación de sus padres, quienes le advirtieron: “Ponte a estudiar porque la gracia se te va a ir”.

Dayiro, el recordado niño talento de la TV peruano Foto: Composición LR
El recordado exactor infantil Dayiro Castañeda reapareció en redes sociales mostró una nueva etapa profesional, alejada de su participación en 'Los pequeños angelitos' del programa 'Habacilar', en la que debutó con tan solo 4 años. Ahora, próximo a cumplir 20 años, se lanzó oficialmente como cantante de cumbia luego de varios años alejado de las televisión, seis de los cuales los dedicó exclusivamente a formarme en este nuevo rubro artístico.

Con Dayiro y su Orquesta, busca consolidarse dentro del competitivo género tropical y conectar no solo con quienes lo recuerdan por interpretar a Carlos Alcántara en su etapa infantil en 'Asu mare', sino también con un nuevo publico que apuesta por su música. Además, en redes sociales ha sido bautizado como "El caballero de la cumbia, por su estilo elegante y sobrio sobre el escenario.

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Dayiro reveló por qué se alejó de las pantallas tras su éxito en ‘Asu Mare’: 'Me dijeron que me ponga a estudiar'

¿Por qué Dayiro se alejó de la televisión?

A inicios del 2025, uno de los niños talentos más reconocidos de la televisión peruana contó que se alejó por completo de las pantallas para prepararse profesionalmente en el canto. "Bueno, lo que pasa es que yo me alejé un tiempo para estudiar", declaró. Además, indicó que, en una conversación con sus padre, le dijeron: "Uno de niño es curioso, tiene esa chispa natural, pero cuando uno va creciendo, por respeto al público también, tiene que mostrar algo de buena calidad. Me dijeron: 'ponte a estudiar porque la gracia se te va a ir'.

Cabe recordar que, en el ámbito musical, Castañeda lanzó el sencillo 'The number one' en el 2018, bajo el formato de música infantil. Dos años después, recibió una propuesta de la discografía Warner Music Latina para preparar un relanzamiento musical como solista. Gracias a esa alianza, lanzó el cover 'Estos celos' de Vicente Fernández. En el 2022, estrenó su grupo musical Dayiro y su Orquesta, con el cual reversionando canciones de cumbia peruana, entre ellas 'La ladrona' de Diego Verdaguer.

Trayectoria de Dayiro Castañeda

Desde muy corta edad acumuló una trayectoria poco común. A los 4 años, destacó en la secuencia 'Los pequeños angelitos' del programa concurso 'Habacilar'. En el 2010, fue entrevistado en el programa 'Don Francisco presenta' y reafirmó su dotes artístico en el baile y la comedia. En el 2011, inició su etapa en la actuación, debutando en la teleserie peruana 'Gamarra' con el papel de Héctor Gamarra niño, y también formó parte del reparto central de la telenovela 'Mi amor, el wachimán', donde interpretó a Frijolito.

En el 2013, participó en el cine como protagonista y tuvo una intervención especial en '¡Asu mare!, la comedia autobiográfica de Carlos Alcántara. También actuó en las películas 'Cebiche de tiburón', 'Margarita 2 y la banda de los hermanos mayores'. Poco tiempo después, anunció su retiro indefinido de la actuación, con apenas 12 años.

