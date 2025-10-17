La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha dado un nuevo giro con la difusión de un comprometedor audio en el programa ‘Magaly TV, la firme’. En el material, el empresario peruano presiona a la exreina de belleza para que firme una conciliación bajo condiciones que han generado fuertes reacciones. Según lo revelado, el empresario peruano utilizó como argumento una serie de pruebas que habría recolectado sobre presuntas infidelidades de la modelo de 42 años con el actor George Slebi y el productor Christian Rodríguez, con el fin de conseguir su aceptación a un acuerdo que, según él, ya estaba decidido.

De acuerdo con la versión de Gustavo Salcedo, tras mostrarle estas supuestas evidencias a Mantilla, estableció los términos de la conciliación: él se quedaría con la casa que compartían y viviría allí con sus hijos, mientras que Maju solo podría verlos bajo un régimen de visitas. Además, se adjudicaría todas las propiedades e inversiones que ambos realizaron durante su relación, incluyendo un hotel ubicado en Zorritos y otros bienes en el norte del país.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

¿Cuáles son las propiedades con las que se quedaría Gustavo Salcedo?

Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', se presentó un informe detallado sobre los bienes que comparten Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, quienes, pese a la polémica, aún continúan legalmente casados. Según la investigación del programa, la pareja es copropietaria de un hotel ubicado en Caleta Cabo Blanco, en Talara, Piura, una zona conocida por su atractivo turístico.

Además, la vivienda que compartían en el distrito limeño de Miraflores también está registrada a nombre de ambos. Sin embargo, tras los presuntos indicios de infidelidad por parte de la conductora de televisión, Salcedo permanece en dicha propiedad junto a sus hijos, mientras que Maju ya no reside allí.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo comparten 4 carros. Foto: 'Magaly TV, la firme'

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

El informe también reveló que, durante su matrimonio, la pareja adquirió cuatro vehículos: dos Toyota, un Mitsubishi y un Volkswagen, todos registrados a nombre de ambos. De acuerdo con el audio difundido en el programa de espectáculos, Gustavo Salcedo afirma que, tras presuntamente haber obtenido la firma de Maju Mantilla en la conciliación el pasado 12 de marzo, él se quedaría con todos estos bienes: la casa, el hotel en el norte y los automóviles.