HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

¡Le pidió su casa y más! Descubre todos los lujosos bienes que Gustavo Salcedo obtendría tras coaccionar a su aún esposa, Maju Mantilla, a firmar conciliación. Además, exigió la tenencia de sus hijos.

Gustavo Salcedo se quedaría con todo tras conciliación con Maju Mantilla. Foto: Composición/Captura/YouTube
Gustavo Salcedo se quedaría con todo tras conciliación con Maju Mantilla. Foto: Composición/Captura/YouTube

La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha dado un nuevo giro con la difusión de un comprometedor audio en el programa ‘Magaly TV, la firme’. En el material, el empresario peruano presiona a la exreina de belleza para que firme una conciliación bajo condiciones que han generado fuertes reacciones. Según lo revelado, el empresario peruano utilizó como argumento una serie de pruebas que habría recolectado sobre presuntas infidelidades de la modelo de 42 años con el actor George Slebi y el productor Christian Rodríguez, con el fin de conseguir su aceptación a un acuerdo que, según él, ya estaba decidido.

De acuerdo con la versión de Gustavo Salcedo, tras mostrarle estas supuestas evidencias a Mantilla, estableció los términos de la conciliación: él se quedaría con la casa que compartían y viviría allí con sus hijos, mientras que Maju solo podría verlos bajo un régimen de visitas. Además, se adjudicaría todas las propiedades e inversiones que ambos realizaron durante su relación, incluyendo un hotel ubicado en Zorritos y otros bienes en el norte del país.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra su aún esposo: 'Habrá que responderle'

lr.pe

¿Cuáles son las propiedades con las que se quedaría Gustavo Salcedo?

Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', se presentó un informe detallado sobre los bienes que comparten Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, quienes, pese a la polémica, aún continúan legalmente casados. Según la investigación del programa, la pareja es copropietaria de un hotel ubicado en Caleta Cabo Blanco, en Talara, Piura, una zona conocida por su atractivo turístico.

Además, la vivienda que compartían en el distrito limeño de Miraflores también está registrada a nombre de ambos. Sin embargo, tras los presuntos indicios de infidelidad por parte de la conductora de televisión, Salcedo permanece en dicha propiedad junto a sus hijos, mientras que Maju ya no reside allí.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo comparten 4 carros. Foto: 'Magaly TV, la firme'

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo comparten 4 carros. Foto: 'Magaly TV, la firme'

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

El informe también reveló que, durante su matrimonio, la pareja adquirió cuatro vehículos: dos Toyota, un Mitsubishi y un Volkswagen, todos registrados a nombre de ambos. De acuerdo con el audio difundido en el programa de espectáculos, Gustavo Salcedo afirma que, tras presuntamente haber obtenido la firma de Maju Mantilla en la conciliación el pasado 12 de marzo, él se quedaría con todos estos bienes: la casa, el hotel en el norte y los automóviles.

Notas relacionadas
Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

LEER MÁS
Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra su aún esposo: "Habrá que responderle"

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra su aún esposo: "Habrá que responderle"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

LEER MÁS
Alexandra Hörler se quiebra y confiesa que padece delicada condición que afecta su embarazo a poco de dar a luz: "No ha sido fácil"

Alexandra Hörler se quiebra y confiesa que padece delicada condición que afecta su embarazo a poco de dar a luz: "No ha sido fácil"

LEER MÁS
Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

LEER MÁS
Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

LEER MÁS
Matilde León y Stefano Salvini oficializan su romance y revelan cómo empezó su historia de amor: "Nos volvimos a encontrar y fluyó"

Matilde León y Stefano Salvini oficializan su romance y revelan cómo empezó su historia de amor: "Nos volvimos a encontrar y fluyó"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 17 de octubre, según IGP?

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 17 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Espectáculos

Tourista, La Mente, Pablo Saldarriaga y más se unen en concierto solidario por Luis Reyes, herido en protesta

Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

Yarita Lizeth defiende a sus paisanos de Puno tras enfrentamiento con Phillip Butters: “Juliaca siempre se ha hecho respetar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025