Jorge Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo, calificó como mentiroso e incoherente a Christian Rodríguez, quien ha sido vinculado sentimentalmente a Maju Mantilla. Según el hombre de leyes, durante la diligencia el productor de televisión no reveló detalles sobre la agresión que recibió del aún esposo de la Miss Mundo 2024. Al contrario, se contradijo en sus declaraciones ante el juez.

“Ha sido larga la diligencia, pero de acuerdo a mi criterio, el señor manifiesta hechos y ha querido corroborar su denuncia, ha caído en gruesas contradicciones, incoherencias e inconsistencias”, declaró para un conocido medio local. Además, el abogado de Salcedo aseguró que Rodríguez "ha caído en gruesas contradicciones".

Abogado de Gustavo Salcedo dejó entrever que exproductor de Maju Mantilla miente

Abordado por las cámaras de 'Amor y fuego', Jorge Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo, contó detalles de la diligencia con Christian Rodríguez, quien anteriormente confirmó que el esposo de Maju Mantillo fue la persona que lo agredió violentamente a la salida de un estudio de abogados en San Borja. "He reconocido a la persona y es Gustavo Salcedo", aseguró el pasado mes de septiembre el productor.

“La primera contradicción en la que incurre es que dice que se encuentra psicológicamente apto para poder rendir una manifestación, pero si supuestamente el señor ha denunciado a delitos como acoso, que debe incluir una afectación psicológica, el señor dice que se encuentra totalmente bien”, cuestionó el letrado.

¿Realmente acosó Gustavo Salcedo a exproductor de Maju Mantilla?

Al respecto, el abogado de Gustavo Salcedo precisó que el exproductor de Maju Mantilla no ha brindado detalles del supuesto acoso del que fue víctima por parte de su defendido. “El señor denuncia por tentativa de homicidio, cuando se le ha pedido que precise cuál es el acto contra su vida, el señor no lo ha podido explicar", agregó.

"Ha dicho: ‘Me han querido matar, porque me han acosado’, pero no dijo cómo lo han querido matar (…) Con eso se cae también el delito de reglaje o marcaje, fue una de las tantas inconsistencias (…) La Fiscalía ya desestimó el pedido de detención”, finalizó.