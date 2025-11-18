HOYSuscripcion LR Focus

Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar archivos de caso Epstein
Espectáculos

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona a exproductor de Maju Mantilla: “Ha caído en gruesas contradicciones”

Defensa de Gustavo Salcedo señala contradicciones en testimonio de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla y vinculado sentimentalmente a la conductora en el pasado. 

Exproductor de Maju Mantilla habría incurrido en contradicciones, según defensa de Gustavo Salcedo
Jorge Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo, calificó como mentiroso e incoherente a Christian Rodríguez, quien ha sido vinculado sentimentalmente a Maju Mantilla. Según el hombre de leyes, durante la diligencia el productor de televisión no reveló detalles sobre la agresión que recibió del aún esposo de la Miss Mundo 2024. Al contrario, se contradijo en sus declaraciones ante el juez.

“Ha sido larga la diligencia, pero de acuerdo a mi criterio, el señor manifiesta hechos y ha querido corroborar su denuncia, ha caído en gruesas contradicciones, incoherencias e inconsistencias”, declaró para un conocido medio local. Además, el abogado de Salcedo aseguró que Rodríguez "ha caído en gruesas contradicciones".

Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: 'Se acordó que él se quede con sus hijos'

Abogado de Gustavo Salcedo dejó entrever que exproductor de Maju Mantilla miente

Abordado por las cámaras de 'Amor y fuego', Jorge Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo, contó detalles de la diligencia con Christian Rodríguez, quien anteriormente confirmó que el esposo de Maju Mantillo fue la persona que lo agredió violentamente a la salida de un estudio de abogados en San Borja. "He reconocido a la persona y es Gustavo Salcedo", aseguró el pasado mes de septiembre el productor.

“La primera contradicción en la que incurre es que dice que se encuentra psicológicamente apto para poder rendir una manifestación, pero si supuestamente el señor ha denunciado a delitos como acoso, que debe incluir una afectación psicológica, el señor dice que se encuentra totalmente bien”, cuestionó el letrado.

Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: 'Sitio medio escondido'

¿Realmente acosó Gustavo Salcedo a exproductor de Maju Mantilla?

Al respecto, el abogado de Gustavo Salcedo precisó que el exproductor de Maju Mantilla no ha brindado detalles del supuesto acoso del que fue víctima por parte de su defendido. “El señor denuncia por tentativa de homicidio, cuando se le ha pedido que precise cuál es el acto contra su vida, el señor no lo ha podido explicar", agregó.

"Ha dicho: ‘Me han querido matar, porque me han acosado’, pero no dijo cómo lo han querido matar (…) Con eso se cae también el delito de reglaje o marcaje, fue una de las tantas inconsistencias (…) La Fiscalía ya desestimó el pedido de detención”, finalizó.

