Después de varias semanas fuera del ojo público, el exproductor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez, fue abordado por un reportero del programa 'Amor y fuego' en las inmediaciones de su domicilio. Su aparición se da tras las disculpas ofrecidas por Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza, quien lo habría agredido físicamente en plena vía pública.

El productor vinculado a Maju Mantilla fue enfático en evitar cualquier contacto con la prensa. Pese al intento del periodista por obtener declaraciones, Rodríguez optó por ingresar rápidamente a su vivienda sin emitir palabra alguna, manteniéndose en completo silencio ante los cuestionamientos sobre el conflicto legal que enfrenta con Salcedo.

El reencuentro entre las cámaras del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre y el exproductor de Maju Mantilla se produjo luego de varias semanas de silencio mediático. El hecho ocurrió en las afueras del domicilio de Rodríguez, donde un reportero intentó obtener su versión de los hechos tras la agresión sufrida por parte de Gustavo Salcedo, la cual generó un fuerte revuelo mediático.

Pese al interés del equipo de 'Amor y fuego', el productor vinculado a Maju Mantilla decidió no dar declaraciones y se refugió rápidamente en su departamento. Este comportamiento se produjo días después de que Salcedo ofreciera disculpas públicas, reconociendo su error por haber reaccionado de forma violenta. Hasta la fecha, Rodríguez no se ha pronunciado públicamente sobre este hecho ni sobre el proceso legal en curso.

Rodrigo González se pronuncia tras silencio de Christian Rodríguez

Durante la emisión del programa, Rodrigo González (‘Peluchín’) comentó sobre la actitud del exproductor. Según el conductor, lo mejor que puede hacer el exproductor de 'Arriba mi gente' es no decir nada, debido a la magnitud de los hechos que ya son de conocimiento público.

“Nada, lo mejor que puede hacer es no decir nada. Igual nosotros le metemos cámara. ¿Qué vas a decir? (...) ¿Se seguirán hablando (Maju y Christian)? Ya no está con Gustavo. Porque lo de él ha hecho es muy descarado”, expresó el conductor.