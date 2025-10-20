Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

Durante el programa 'Amor y fuego' emitido el lunes 20 de octubre, Gustavo Salcedo se disculpó, nuevamente, con Christian Rodríguez, a quien agredió físicamente hace algunas semanas y también con su aún esposa, Maju Mantilla. Las declaraciones del empresario nacional sorprendieron a más de uno, sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención. En el portal 'Instarándula' se difundió un video en el cual se ve a los aún esposos juntos en el Callao, a donde llegaron para apoyar a su menor hijo en uno de sus partidos de fútbol.

Según los registros difundidos en Instagram, ambos llegaron juntos y recién bajaron del auto cuando empezó a jugar su pequeño. Cabe destacar que esta es la primera aparición pública de ambos luego de todo el escándalo protagonizado por las presuntas infidelidades de la modelo de 42 años.

TE RECOMENDAMOS EL PODER DEL PERDÓN: TRANSFORMA Y SANA TUS HERIDAS CON SOFÍA ARANCIBIA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo juntos apoyando a su hijo

'Instarándula' filtró un video que dejó en shock a más de un usuario. En el clip, se ve a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo juntos, apoyando a su hijo en una importante actividad deportiva. Un detalle que no pasó desapercibido por los cibernautas, fue que ambos se saludaron con total naturalidad, con un beso en la mejilla y ambos conversan como si nada hubiese pasado.

El periodista Samuel Suárez quedó sorprendido con el video que le llegó a sus redes, más aún por la cercanía que ambos mostraron. "Ah no, sí se acercaron", indicó, siendo secundado por la voz de la persona que grabó el video.

El perdón de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez y Maju Mantilla

Gustavo Salcedo generó sorpresa al ofrecer disculpas públicas a su aún esposa, Maju Mantilla, y a Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente', luego de las acusaciones de infidelidad que protagonizó semanas atrás. El empresario admitió haberse equivocado al señalar que ambos mantenían una relación amorosa desde 2023.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Reconozco mi error y asumo toda la responsabilidad”, declaró con tono serio ante las cámaras del programa 'Amor y fuego'. Durante la entrevista, también fue consultado sobre los sentimientos que aún podría tener hacia la exreina de belleza y madre de sus hijos, aunque en el adelanto del programa no se escuchó su respuesta al respecto.