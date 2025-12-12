HOYSuscripcion LR Focus

Natalia Málaga revela cómo nació su amistad tan estrecha con Eva Ayllón: “Me invitó a uno de sus shows”

Natalia Málaga sorprendió al contar por primera vez cómo se formó su lazo con Eva Ayllón.

Natalia Málaga revela cómo nació su amistad tan estrecha con Eva Ayllón: "Me invitó a uno de sus shows"
Natalia Málaga revela cómo nació su amistad tan estrecha con Eva Ayllón: “Me invitó a uno de sus shows”

Natalia Málaga abrió su corazón en el podcast de Magaly Medina y compartió el inicio de su cercanía con Eva Ayllón. La exentrenadora recordó que todo comenzó gracias a un pedido que hizo a Leyla Chihuán para que las jugadoras de su equipo tuvieran la oportunidad de conocer a la reconocida artista. Aquello terminó provocando un encuentro inesperado que marcó el comienzo de una relación sólida.

Durante la conversación, Málaga relató que Eva la invitó a uno de sus espectáculos, ocasión que le permitió verla en acción y apreciarla desde otra perspectiva. “Me invitó a uno de sus shows, ahí en el Peruano Japonés y fui con Leyla. Entonces, yo llego a la puerta y pregunto: ‘¿La señora Eva está?’. Y me dijeron: ‘No, no está’. (…) Y era una camioneta Audi espectacular y de repente sale Denise. Luego me la encuentro en un cumpleaños de Leyla y empezamos a tener más conexión… y así la conocí y es que yo la he visto cantar”, declaró.

lr.pe

Amistad entre Natalia Málaga y Eva Ayllón

La entrenadora reveló que el vínculo se fortaleció con distintas reuniones y momentos compartidos junto a Leyla Chihuán, lo que fue generando confianza mutua. Explicó que el ambiente artístico de la cantante le permitió comprender mejor sus necesidades, especialmente cuando se enfrentaba a personas que buscaban obtener beneficios sin transparencia.

En ese contexto, Málaga explicó cómo tomó la decisión de acompañar con mayor seriedad la carrera de la intérprete. “Iba a sus shows, habían almuerzos, nos juntábamos con Leyla y así la conocí. La empecé a ayudar más serio en el tema de su carrera, porque tú te encuentras con promotores y gente bien viva, ¿no?... o discutíamos algo más a favor de ella”, señaló.

lr.pe

Natalia Málaga aclara su situación legal con el hijo de Eva Ayllón

La exentrenadora también abordó el proceso legal que enfrentó con el hijo de Eva Ayllón, un tema que generó controversia en su momento. Aseguró que las acusaciones en su contra no prosperaron debido a la falta de pruebas. “Él nunca tuvo pruebas. Su caso se archivó, yo sigo ahora con el del carro de la actual esposa, que se hicieron los daños y tengo que cubrirlos”, afirmó.

Málaga añadió que esa situación se originó por tensiones internas vinculadas a la administración del trabajo de Eva Ayllón. Indicó que existían celos y fricciones derivados de su cercanía con la artista. “Había muchos anticuerpos y celos, en el sentido de que Denise conmigo tenía que ver mucha parte de Eva, en lo administrativo”, comentó.

