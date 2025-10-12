HOYSuscripcion LR Focus

Foraz incendio en SJM: vecinos afectados serían desalojados
Espectáculos

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en concierto y reconocer que es la 'jefa': "Quien manda aquí"

La presencia de Natalia Málaga en un concierto de Eva Ayllón en Estados Unidos no podía faltar. Las peruanas han emocionado con su estrecha amistad más allá del vínculo que las une como mánager y artista.

El momento entre Eva Ayllón y Natalia Málaga sucedió en Estados Unidos.
El momento entre Eva Ayllón y Natalia Málaga sucedió en Estados Unidos. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok

Eva Ayllón continúa dejando huella en los escenarios internacionales, y esta vez lo hizo acompañada por una presencia que ha cobrado protagonismo detrás del telón: Natalia Málaga. La exvoleibolista, conocida por su carácter firme y liderazgo, ha asumido el rol de mánager de la cantante en los últimos meses, consolidando una dupla que combina talento, disciplina y complicidad. Durante uno de los conciertos de su gira en el extranjero, Eva sorprendió al público al invitarla al escenario, no solo para presentarla, sino para rendirle un homenaje cargado de humor y afecto.

Con la energía que la caracteriza, la intérprete de 'Mal paso' no dudó en señalarla como la verdadera "jefa", provocando risas y aplausos entre los asistentes. El gesto dejó en evidencia la estrecha relación que las une, más allá de lo profesional, y reafirmó que detrás del éxito de Eva también hay otra mujer que dirige con carácter y corazón.

Eva Ayllón hace llorar a Rebeca Escribens en vivo en 'América espectáculos' con emotiva sorpresa en su aniversario: "Lo mucho que te quiero"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en concierto y reconocer que es la 'jefa'

Todo sucedió en un reciente concierto de Eva Ayllón junto a Daniela Darcourt en Nueva Jersey, donde se encontraron deleitando al público con la música peruana como parte de su gira en el exterior. En el cierre del encuentro el 10 de octubre, la intérprete de 'Mal paso' sorprendió al decir: "Quien manda aquí, y yo mando afuera". Acto seguido, le dio pase a Natalia Málaga para que apareciera ante los presentes. "Quiero darle las gracias públicamente", compartió la cantante.

La exvoleiboista, quien estaba tras bambalinas, apareció en escena entre aplausos, sin imaginar que Eva, además, le haría una petición. Aunque al principio se mostró tímida, la exentrenadora terminó cediendo ante la energía de Ayllón y se puso a bailar música criolla, en un momento que dejó claro su nivel de confianza y complicidad.

En este espontáneo momento, compartido en TikTok por la usuaria millayav2, también se hizo presente Daniela Darcourt, quien no dudó en aplaudir los pasos de Natalia y en unirse a ella en el breve pero comentado baile.

