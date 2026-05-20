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'Metiche' hace fuerte crítica a Christian Domínguez tras confirmarse boda con Karla Tarazona: "Él se enamora de una y de otra"

El conductor Kurt Villavicencio recordó el historial de engaños de Christian Domínguez y lanzó una advertencia al cumbiambero, quien ya tendría fija su fecha de boda civil con Karla Tarazona.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casarían el 2 de junio.
Karla Tarazona y Christian Domínguez se casarían el 2 de junio. | Foto: composición LR/Panamericana TV
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Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, volvió a encender la polémica. Tras revelarse que Christian Domínguez y Karla Tarazona no solo pasarán por el civil, sino que ya tendrían fecha para celebrar su matrimonio, el conductor de espectáculos lanzó una crítica directa y una advertencia al cantante, recordando su historial amoroso marcado por infidelidades.

Gran amigo de Tarazona, Metiche se pronunció en 'Magaly TV: la firme', donde Magaly Medina comentó con su característico tono irónico, en compañía de la psicóloga Mónica Cabrejos, sobre la próxima unión de la mediática pareja.

PUEDES VER: Magaly lanza peculiar propuesta sobre boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: "Paga doble el que dice que no va a durar"

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‘Metiche’ advierte a Christian Domínguez ante boda con Karla Tarazona

Durante el programa, Kurt Villavicencio comentó abiertamente la decisión de Karla Tarazona de casarse con Christian Domínguez y recordó que la presentadora ya había atravesado varias uniones, incluida una simbólica con el propio cantante en su primera relación. “Si ella piensa que está tomando una decisión correcta, ella ya es bien grande. Yo ya he hablado bastante sobre el tema de Christian Domínguez. Ella ya ha pasado por mucho. Si vamos contando bodas, se casó con Leonard León y se divorció; luego, con Domínguez tuvo una boda simbólica en Baradero, Cuba; luego se casó con el huevero y ahora sería una nueva boda civil, pero si cuentas son cinco bodas”, remarcó.

En esa misma línea, ‘Metiche’ cuestionó la rapidez con la que la pareja decidió dar este paso y recordó las infidelidades del cumbiambero, señalando que su imagen pública puede ser positiva, pero en privado podría repetir viejos patrones. “La verdad pensé que iban a esperar un tiempo más porque tú sabes que con Christian Domínguez no se sabe. Es decir, él puede portarse muy bien un tiempo y después sacar los pies del plato. Yo sé que a los dos les encantan las bodas, los matrimonios”, agregó.

Finalmente, lanzó una advertencia directa al líder de Gran Orquesta Internacional, instándolo a mantener una conducta intachable con Tarazona y no repetir engaños del pasado. “Ahora, si se van a casar el 2 de junio, que responda ahora como marido, como esposo, que se porte bien y que demuestre que tiene los pantalones bien puestos; sobre todo, superar lo que en el pasado hizo: que él se enamora de una, se enamora de otra; empalma una relación, empalma otra, y no, pues”, sentenció.

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