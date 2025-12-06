En una reciente entrevista con el programa 'Se Formaron las Parejas', Natalia Málaga, mítica entrenadora de vóley que actualmente está al mando de Deportivo Géminis, habló sobre su futuro y dio su análisis de la competencia actual.

En ese contexto, cuando se le preguntó sobre la escasez de técnicos peruanos en la Liga Peruana de Vóley, no dudó en dar su perspectiva, señalando que esto podría deberse a que no existe una preparación adecuada para ejercer dicho puesto. Además, indicó que muchos dirigentes, al notar esta falta de capacitación, optan por contratar técnicos extranjeros dejándose llevar por lo que muestra su currículum.

¿Qué dijo Natalia Málaga sobre la escasez de DT's peruanos en la LPV?

Tras la pregunta, la exentrenadora de la selección peruana no dudó en dar su análisis, señalando que cuando los técnicos extranjeros llegan al país se encuentran con un panorama distinto al de su país de origen, lo que genera un choque cultural.

"Si me he dado cuenta, tanto técnicos extranjeros como jugadores, tal vez no hay una preparación adecuada para que los técnicos peruanos se capaciten y estén en condiciones de demostrar lo que han estudiado y así dirigir equipos representativos en nuestra liga. Los dirigentes son quienes realmente deben valorar eso. Como no hay técnicos peruanos, traen uno de afuera, y lo complicado es que uno se deja llevar por el currículum que pueda tener. Pero cuando llega aquí, se encuentra con cosas que también se le complican, porque viene con otra mentalidad y se topa con jugadoras con poco profesionalismo, distinta educación y cultura. La jugadora peruana es muy complicada", explicó Málaga.

¿Cuándo juega Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley?

Deportivo Géminis y Universidad San Martín se enfrentarán este sábado 6 de diciembre a las 7:00 p.m. (hora de Perú) por la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley Femenino.