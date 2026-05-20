Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: hora y canal del partido por la fecha 5 de Copa Libertadores

Sporting Cristal se enfrenta ante Junior por la quinta fecha de Copa Libertadores. Foto: Libertadores/composición LR

Sporting Cristal se enfrenta ante Junior por la quinta fecha de Copa Libertadores. Foto: Libertadores/composición LR

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Sporting Cristal vs Junior EN VIVO juegan HOY miércoles 20 de diciembre, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo en el Estadio Jaime Morón León, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El conjunto celeste afrontará un decisivo duelo en la Copa Libertadores. Sporting Cristal perdió de local 2-0 ante Palmeiras en la jornada pasada, pero sigue con chances de clasificar a octavos de final. Por el lado de Junior, el elenco colombiano marcha en la última posición y sin posibilidades de pasar a la próxima ronda. A pesar de ello, le queda la opción de culminar en el tercer lugar para llegar a la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

Los equipos de Sporting Cristal y Junior se enfrentarán por la fecha 5 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará hoy miércoles 20 de mayo, desde las 9.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (jueves 21/05)

Sporting Cristal vs Junior: canal y dónde ver transmisión del partido

El partido entre Sporting Cristal y Junior, por la fase de grupos de Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Junior

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila. Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabian Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiza.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Junior

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Junior sobre Sporting Cristal.

Betsson: gana Sporting Cristal (4,45), empate (3,70), gana Junior (1,72)

Betano: gana Sporting Cristal (4,90), empate (3,85), gana Junior (1,78)

Bet365: gana Sporting Cristal (5,00), empate (3,70), gana Junior (1,73)

1XBet: gana Sporting Cristal (4,79), empate (3,70), gana Junior (1,78)

Coolbet: gana Sporting Cristal (4,75), empate (3,85), gana Junior (1,72)

Doradobet: gana Sporting Cristal (4,75), empate (3,66), gana Junior (1,77).

¿En qué estadio y dónde juegan Sporting Cristal vs Junior?

Sporting Cristal y Junior disputarán este encuentro por la Copa Libertadores en el Estadio Jaime Morón León, ubicado en Cartagena. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 17.000 espectadores.

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