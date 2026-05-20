HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     
Deportes

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: hora y canal del partido por la fecha 5 de Copa Libertadores

El enfrentamiento por la quinta fecha de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Junior se disputará en el Estadio Jaime Morón León de Colombia.

Sporting Cristal se enfrenta ante Junior por la quinta fecha de Copa Libertadores. Foto: Libertadores/composición LR
Sporting Cristal se enfrenta ante Junior por la quinta fecha de Copa Libertadores. Foto: Libertadores/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO juegan HOY miércoles 20 de diciembre, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo en el Estadio Jaime Morón León, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El conjunto celeste afrontará un decisivo duelo en la Copa Libertadores. Sporting Cristal perdió de local 2-0 ante Palmeiras en la jornada pasada, pero sigue con chances de clasificar a octavos de final. Por el lado de Junior, el elenco colombiano marcha en la última posición y sin posibilidades de pasar a la próxima ronda. A pesar de ello, le queda la opción de culminar en el tercer lugar para llegar a la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Ignacio Buse tras ganar y hacer historia en el ATP 500 de Hamburgo: "Jugué realmente bien"

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

Los equipos de Sporting Cristal y Junior se enfrentarán por la fecha 5 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará hoy miércoles 20 de mayo, desde las 9.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (jueves 21/05)

Sporting Cristal vs Junior: canal y dónde ver transmisión del partido

El partido entre Sporting Cristal y Junior, por la fase de grupos de Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Junior

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.
  • Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabian Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiza.

PUEDES VER: Maeva Orlé conmueve con mensaje a Clarivett Yllescas tras partir de Alianza Lima: "¡Una novia perfecta!"

lr.pe

Pronóstico de Sporting Cristal vs Junior

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Junior sobre Sporting Cristal.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (4,45), empate (3,70), gana Junior (1,72)
  • Betano: gana Sporting Cristal (4,90), empate (3,85), gana Junior (1,78)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (5,00), empate (3,70), gana Junior (1,73)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (4,79), empate (3,70), gana Junior (1,78)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (4,75), empate (3,85), gana Junior (1,72)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (4,75), empate (3,66), gana Junior (1,77).

¿En qué estadio y dónde juegan Sporting Cristal vs Junior?

Sporting Cristal y Junior disputarán este encuentro por la Copa Libertadores en el Estadio Jaime Morón León, ubicado en Cartagena. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 17.000 espectadores.

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | 15.05.26
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 9.05.26
  • Sporting Cristal 0-2 Palmeiras | 5.05.26
  • Sporting Cristal 2-2 Cusco | 3.05.26
  • Sporting Cristal 2-0 Junior | 28.04.26

Últimos partidos de Junior

  • Independiente Santa Fe 1-1 Junior | 16.05.26
  • Junior 2-2 Once Caldas | 13.05.26
  • Once Caldas 0-1 Junior | 10.05.26
  • Junior 0-1 Cerro Porteño | 7.05.26
  • Junior 4-3 Deportivo Pasto | 3.05.26
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

LEER MÁS
Cusco FC vs Independiente Medellín: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Independiente Medellín: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cienciano - Atlético Mineiro: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Atlético Mineiro: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Ignacio Buse tras ganar y hacer historia en el ATP 500 de Hamburgo: "Jugué realmente bien"

Ignacio Buse tras ganar y hacer historia en el ATP 500 de Hamburgo: "Jugué realmente bien"

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 5

LEER MÁS
Maeva Orlé conmueve con mensaje a Clarivett Yllescas tras partir de Alianza Lima: "¡Una novia perfecta!"

Maeva Orlé conmueve con mensaje a Clarivett Yllescas tras partir de Alianza Lima: "¡Una novia perfecta!"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

LEER MÁS
DT de Cienciano lanzó dura acusación tras perder con Alianza Lima y quedar sin chances en el Apertura: "Está todo armado"

DT de Cienciano lanzó dura acusación tras perder con Alianza Lima y quedar sin chances en el Apertura: "Está todo armado"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

Panini

Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025