Natalia Salas informó a través de sus redes sociales que su delicada cirugía, programada para el 10 de diciembre, tuvo que ser postergada debido a una fuerte tos que la imposibilitó de ser intervenida. La actriz, diagnosticada por segunda vez con cáncer, explicó que el equipo médico decidió cancelar la operación para evitar riesgos. “Hoy era mi operación. Pero me dio tos y se puso en reprogramación”, detalló en sus historias de Instagram.

A pesar del inesperado contratiempo, la actriz de 38 años aseguró que continuará con su tratamiento médico para combatir el cáncer hormonal que enfrenta. Entre las medidas, señaló que seguirá aplicándose la ampolla que la induce a la menopausia, proceso que busca evitar que la enfermedad afecte nuevamente sus trompas y útero. “Me pondré hoy la ampolla que me sigue induciendo a la menopausia... y esperar una nueva fecha”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL REVELA LO QUE NADIE QUIERE DECIR SOBRE TU FUTURO | ASTROMOOD

Natalia Salas revela que su cirugía fue cancelada por un delicado motivo de salud

Desde sus historias de Instagram, Natalia Salas compartió el momento en el que, acompañada de su esposo Sergio Coloma, recibió la noticia de la cancelación temporal de su operación. La actriz ya había explicado días atrás debido la razón por la que debían exirparle sus ovarios y trompas. “Mis ovarios están dormidos, pero se quieren despertar… para que no se despierten, mejor ya me los saco”, declaró recientemente al programa 'Habla Chino'.

Aunque la reprogramación tomó por sorpresa a la pareja, la querida actriz, quien recientemente se casó con Sergio Coloma, se mostró tranquila y agradecida por poder continuar con su tratamiento mientras espera una nueva fecha para la cirugía. Sin embargo, la también cantante aseguró que aprovechó el día libre para continuar con los preparativos de cumpleaños de su hijo.

Natalia Salas emocionada por celebrar el cumpleaños de su hijo Leandro

Lejos de desanimarse, la actriz aprovechó la inesperada postergación de su operación para avanzar con los preparativos del cumpleaños número cinco de su hijo, quien cumplirá 5 años el próximo 22 de diciembre. La actriz contó entre risas que el cambio de planes le permitió comprar dulces, sorpresas y parte de la decoración para el día especial de Leandro.

“Como no hay mal que por bien no venga... aprovechamos en comprar todo para el ‘Leandro Fest’”, comentó Natalia Salas. Incluso bromeó con su esposo sobre los pendientes que aún faltan. “Si ahorita estuviera echada para que me operen, ¿quién iba a hacer todo esto? Dios sabe por qué hace las cosas”, dijo entre risas.