Natalia Málaga abrió su corazón en una entrevista con Magaly Medina y reveló aspectos poco conocidos de su matrimonio con Gustavo Zevallos, exfutbolista y exdirector de Alianza Lima. La reconocida entrenadora de vóley, que hoy combina sus actividades deportivas con su rol como mánager de la cantante Eva Ayllón, confesó que fue ella quien descubrió una infidelidad al hallar una prueba en su mesa de noche.

La exvoleibolista también dejó entrever que no habría sido la única vez que enfrentó engaños durante su relación, la cual terminó oficialmente poco tiempo después de que naciera su única hija.

Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos

Todo ocurrió durante el podcast de Magaly Medina, donde Natalia Málaga sorprendió al revelar que su matrimonio con terminó apenas nueve meses después del nacimiento de su hija, hoy de 29 años. Al profundizar en la figura de Gustavo Zevallos, la conductora le preguntó sin rodeos si él, como muchos jugadores de fútbol, había sido mujeriego. La entrenadora de vóley respondió con firmeza: "Por ahí se le resbalaba y se le empayaba. Y 'suá, suá', le caía". Sin embargo, aclaró que nunca fue la 'Urraca' quien lo descubrió en esas situaciones.

Más adelante, Málaga, reconocida por su carácter fuerte dentro y fuera de la cancha, relató cómo descubrió una infidelidad. "Yo no me creo una santa tampoco, pero sacó los pies del plato descaradamente y lo ampayé. Encontré una notita en su mesa de noche", confesó ante una sorprendida 'Urraca'.

"Ya no había esa preocupación": Natalia Málaga sobre el fin de su matrimonio con Gustavo Zevallos

En esa línea, Natalia no dudó en revelar el verdadero motivo de su separación con Gustavo Zevallos. Según contó, la relación ya atravesaba dificultades cuando nació su hija, pues ella estaba completamente dedicada a sus entrenamientos como seleccionada de vóley en una de las etapas más exitosas del deporte peruano, a mediados de los años 90. "Le molestaba mucho que me concentrara, que viajara. Lo odiaba a Mr. Park", confesó, en alusión al entonces técnico coreano del equipo nacional.

Sin embargo, fue tras el nacimiento de su hija que ambos decidieron poner fin a su vínculo, al considerar que ya no existía un interés genuino en continuar juntos. "La relación ya estaba ya... Ya no había ese respeto. No es que no haya un respeto, sino esa preocupación", declaró. Málaga, actual entrenadora de Géminis de Comas, evitó precisar si la infidelidad de Zevallos fue el hecho decisivo de la ruptura, aunque recordó con nostalgia su etapa de enamorados. "Estaríamos enamorados porque yo era bien idio**. Todo el día estaba de la mano, era bien celozasa. Mi relación con él como enamorados era bien bacán", reveló con franqueza.